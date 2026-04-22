El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, impulsó una medida clave que busca extenderse a más de 140.000 pequeños contribuyentes e incluye a trabajadores independientes no profesionales (peluqueros, mecánicos, electricistas y plomeros, entre otros). A fin de aliviar la carga fiscal, el gobierno porteño anunció que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya comenzó a aplicar una reducción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyo impacto en la recaudación, según distintos especialistas en tributación, será acotado. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda y Finanzas otorgó una bonificación del 100% del tributo para los pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado —categorías A, B y C— y una bonificación del 75% para los contribuyentes de las categorías D, E, F, G y H. Elisabet Piacentini, contadora y presidenta de la comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, estimó que el ahorro para las categorías A, B y C será de entre $25.000 y $52.000 mensuales. En cambio, para las categorías D a H, el ahorro podría ser de hasta $131.000 mensuales. Alrededor de 47.000 pequeños contribuyentes ya cuentan con el beneficio: 35.000 no pagan más el impuesto y los otros 12.000 tienen una bonificación del 75%. No es necesario realizar ningún trámite para acceder al descuento, ya que se aplica automáticamente siempre que la actividad sea la prestación de servicios. Sin embargo, ¿qué sucede los 93.000 contribuyentes restantes? En este caso, se trata de inscriptos en el Régimen Simplificado que registran deudas en el impuesto. Si no regularizan su situación fiscal, no podrán acceder a la bonificación del 75% o del 100%, según corresponda, a partir del período fiscal 2026. “AGIP realizará los controles pertinentes a fin de verificar la condición de cumplidor de los contribuyentes alcanzados por el beneficio”, señaló Leonardo Favaretto, socio de Impuestos de BDO en Argentina. ¿Qué alternativas hay? Según el comunicado difundido por el gobierno porteño, los pequeños contribuyentes podrán regularizar su situación tributaria a través de la moratoria que vence el 30 de abril, que permite saldar deudas en cuotas y con importantes descuentos. La moratoria tiene vigencia hasta el 30 de abril y permite que los contribuyentes puedan regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2025 en Ingresos Brutos, ABL, Patentes y más a través del portal de AGIP. Quienes se adhieran a los planes de pago podrán saldar sus obligaciones pendientes accediendo a cuotas y descuentos sobre intereses y multas. Completar este trámite antes de la fecha indicada implicará que, en caso de estar inscriptos en el Régimen Simplificado y ser trabajadores independientes no profesionales, reciban una reducción del 75% o del 100% en Ingresos Brutos.