Eliminación de los aportes patronales: la reacción de una de las cámaras más afectadas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió hoy un comunicado en respuesta al decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales.

En su comunicado, CAME aclaró que los aportes patronales "se encuentran vigentes" y recordó que, al no tratarse de un aporte personal, "el trabajador no sufre ningún descuento en su salario con motivo de dicha contribución". Además, la entidad destacó que la eliminación de la obligatoriedad de estos aportes en el sector comercio "no implicará un incremento en el salario de bolsillo de los empleados", ya que el esquema es financiado exclusivamente por las empresas.

CAME, fundada en 1956, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las pymes y los sectores productivos nacionales. "Desde su fundación, CAME defendió y defiende los derechos e intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los distintos sectores productivos nacionales, a lo largo de todo el país, de forma apartidaria, ética y representativa", señaló la entidad.

La confederación también subrayó su rol como articuladora de las demandas de las pymes ante normativas que afectan su funcionamiento. "CAME es quien aglutina y articula a nivel regional y nacional los diversos pedidos de las pymes; cuando hay normativas que complican su día a día o cuando algunas decisiones las dejan en un segundo plano", indicó el comunicado.

Uno de los puntos más destacados por CAME fue la importancia de los recursos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, estos recursos "no sólo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para darle voz a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina".

El decreto 149/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, establece que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras patronales, salvo que estos sean aceptados de manera voluntaria. La medida entrará en vigor dentro de 90 días corridos desde su publicación.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y la calificó como un golpe a los "impuestos privados". "Termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer 'impuestos privados' para beneficio de privados", afirmó Sturzenegger en sus redes sociales. El ministro también señaló que el decreto fue producto de "los muchos pedidos de ayuda de empresas, comercios, de todo tipo y color, que fueron llegando a mi correo o al sistema de Reportá la Burocracia".

El Decreto 149/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @SPettovelloOK termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer "impuestos privados" para beneficio de privados. Explicamos.



Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Convenios... — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2025

El sector comercio será uno de los más afectados por esta medida, ya que se estima que los aportes obligatorios representan unos $6000 millones mensuales, destinados principalmente a actividades de capacitación. A partir de la entrada en vigencia del decreto, estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria.

CAME concluyó su comunicado reafirmando su compromiso con la capacitación y profesionalización de las pymes. "Desde CAME reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para la capacitación constante y la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas", finalizó la entidad.

Reacciones políticas y nuevas medidas

La diputada nacional Marcela Pagano, impulsora de una iniciativa similar en el Congreso, celebró la publicación del decreto en el Boletín Oficial. "Se termina un curro que tenía de rehenes a todos los comercios del país", afirmó Pagano. La legisladora criticó duramente a las cámaras empresariales que, según ella, operaban sin una representación legítima. "Hay sellos de goma, cámaras empresarias, que dicen representar asociaciones de jóvenes, mujeres, de calles o avenidas que en la realidad no tienen una representación significativa que justifique fondos del INACAP", sostuvo.

Marcela Pagano impulsó una iniciativa similar en el Congreso.

Pagano también denunció que muchas de estas entidades estaban integradas por personas que ni siquiera pertenecían al rubro que decían representar. "Incluso hay integrantes que ni siquiera son empresarios o no pertenecen al rubro que dicen representar y se fueron multiplicando con los hijos y las mujeres de los propios dirigentes", agregó. Para la diputada, este sistema se había convertido en "un curro para alimentar a la casta gremial empresaria".

La legisladora anticipó que prepara más medidas para presentar al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar costos ocultos que, según ella, encarecen los precios en Argentina. "El objetivo es seguir buscando este tipo de cajas, que suelen aparecer con 'letra chica' en convenios colectivos de Trabajo o resoluciones que sólo desalientan las inversiones, encarecen los costos laborales y se trasladan a precios", explicó. Pagano concluyó con un mensaje claro: "Hay que terminar con los costos ocultos que encarecen los precios argentinos".