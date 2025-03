Golpe a las cámaras patronales: las empresas ya no deberán financiarlas

El Gobierno Nacional definió que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos a las cámaras patronales empresariales. Se trata de una práctica que se había incorporado en algunos acuerdos colectivos y que generaba controversia entre los empleadores.

Así quedó establecido en el Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Según los argumentos del Ejecutivo, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo . Por ende, se señala, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. De todas maneras, seguirán vigentes las cláusulas de acuerdos ya firmados, en tanto que ya no se habilitará más el uso de esa herramienta.

Golpe a las cámaras patronales

"Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos", establece el texto oficial.

Entre los sectores más afectados por este esquema se encuentra el comercio, donde se estima que los aportes obligatorios representan unos $ 6000 millones mensuales, destinados, según se indica, a distintas actividades de capacitación.

A partir de la entrada en vigencia del decreto , estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria.

Por otra parte, el Gobierno anunció que no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de cláusulas. Según el Gobierno de Javier Milei, esta reinterpretación busca alinearse con el principio de libertad de asociación, al entender que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de ellas.

Cabe recordar que una versión del proyecto de la Ley Bases preveía eliminar los aportes solidarios de trabajadores no afiliados a sindicatos, pero finalmente eso no fue aprobado.

Cuándo empieza a regir el decreto

De acuerdo con el texto oficial, que lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la disposición comienza a regir a los 90 días corridos desde su publicación.