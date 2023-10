Carrió tomó una drástica decisión y explicó por qué no votará a Milei: "Yo a la locura no voy"

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo que en el balotaje del 19 de noviembre no votará ni por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ni por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. " No voy a ir a votar ", anticipó la socia fundadora de Juntos por el Cambio, y dio los motivos.

Luego de que la Coalición Cívica tomara la decisión de declararse neutral de cara al balotaje, la líder del espacio anticipó que pegará el faltazo. "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad ", fundamentó Carrió.

" A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados ", dijo 'Lilita' en diálogo con Infobae, para luego añadir: "Ahora, lo otro... Yo a la locura no voy porque estudié mucho los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar".



La Coalición Cívica fue el primer partido que integra Juntos por el Cambio en fijar su postura "neutral". El partido fue seguido por la Unión Cívica Radical, que se expresó en igual sentido.

Así, ambos socios fundadores de la coalición opositora se diferenciaron del PRO, donde su fundador, Mauricio Macri, al igual que la excandidata a presidenta, Patricia Bullrich, respaldaron la candidatura de Milei.

Lilita, dura con Macri

La semana pasada, Carrió volvió a cargar contra el expresidente Mauricio Macri, uno de los cráneos detrás del acuerdo Bullrich-Milei: "Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa".

"No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad", agregó.