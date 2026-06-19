El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei esta mañana en la Quinta residencial de Olivos para conversar sobre temas de gestión y definieron que el diputado Adrián Ravier tome el lugar de la vocería presidencial.

El legislador es economista y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, anunció el ministro en redes al término del encuentro.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El desayuno comenzó cerca de las 10 de la mañana y no fue programada por algo especial sino que se enmarca dentro de las reuniones privadas que suelen tener ambos para repasar temas de gestión. No obstante, en este caso particular la embestida judicial y política contra el ministro atravesó el encuentro.

Si bien el jefe de Estado se mantiene firme en no remover a Adorni de su cargo, con este encuentro coincidieron que el rol de comunicación ya no podía sostenerlo el ministro. El diputado y economista, de bajo perfil, apareció entonces para llenar un espacio que quedó vacío desde que Adorni asumió como jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei esta mañana en la Quinta residencial de Olivos para conversar sobre temas de gestión y definieron que el diputado Adrián Ravier tome el lugar de la vocería presidencial.

El legislador es economista y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, anunció el ministro en redes al término del encuentro.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El desayuno comenzó cerca de las 10 de la mañana y no fue programada por algo especial sino que se enmarca dentro de las reuniones privadas que suelen tener ambos para repasar temas de gestión. No obstante, en este caso particular la embestida judicial y política contra el ministro atravesó el encuentro.

Si bien Milei se mantiene firme en no remover a Adorni de su cargo como jefe de Gabinete, del encuentro coincidieron con que ya no puede sostener el rol de comunicador . La vocería, por caso, había quedado vacía desde que el ministro coordinador asumió. Decían que Adorni era “irremplazable” y que no se imaginaban a otro ocupando ese lugar, hasta ahora.

La muestra más contundente de respaldo desde el informe de gestión en Diputados se dará mañana en el marco del acto por el Día de la Bandera, en donde fuentes de Balcarce 50 confirmaron que asistirán todos los ministros, inclusive Adorni , quien se situará cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El acto se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera con la llegada prevista para las 10 horas. Está previsto que asistan, además del Presidente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. Tras el izamiento de la bandera, la banda del Regimiento de Infantería 1 Patricios ejecutará “Aurora” junto al Himno Nacional. Hablarán Javkin y Pullaro, y el cierre quedará a cargo de Milei .

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no fue invitada a la celebración por Presidencia, ya que producto del notorio y público distanciamiento con el Presidente y su hermana, el Gobierno la margina de las actividad oficial de relevancia. Pese a no haber recibido la convocatoria, en su entorno no descartan que decida concurrir igual, con invitación del gobernador tal como contó El Cronista.

La convocatoria al gabinete ampliado fue impulsada por el propio Milei y alcanzó a todos los funcionarios de primera línea sin excepciones, incluida la exministra de Seguridad y jefe de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, quien conduce además la negociación parlamentaria por la situación de Adorni en la Cámara alta.

Si bien desde el Gobierno decidieron bajar la frecuencia de las reuniones de Gabinete y Mesa Política, en los próximos días Bullrich deberá enfrentar un momento decisivo en el Senado. Ella acordó con la oposición que el 25 se trate la interpelación de Adorni y, ese momento, puede convertirse en un punto de inflexión para el Presidente.

En ese marco, la reunión de este viernes fue leída por distintos sectores políticos como una nueva señal de apoyo y desde la Casa Rosada insisten con que Milei no evalúa cambios en el Gabinete: la prioridad sigue siendo recuperar la iniciativa política y legislativa en el Congreso.

En paralelo, crecen los planteos de gobernadores, legisladores y hasta de funcionarios propios para que el mandatario reconsidere su postura y le ofrezca a Adorni una salida elegante para no tener que llegar al momento de pronunciarse sobre la moción de censura . Muchos esta semana terminaron sorprendidos ante que, pese a la presión, Milei no se movió ni un ápice de su postura.

Adorni hará su reaparición pública y política en este marco, ya que permaneció alejado de la agenda pública desde su última aparición televisiva, en la que reconoció no haber declarado ahorros por al menos u$s 500.000 provenientes de inversiones en criptomonedas, según su versió.

En este sentido, la muestra más contundente de respaldo desde el informe de gestión en Diputados se dará mañana en el marco del acto por el Día de la Bandera, en donde fuentes de Balcarce 50 confirmaron que asistirán todos los ministros, inclusive Adorni , quien se situará cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El acto se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera con la llegada prevista para las 10 horas. Está previsto que asistan, además del Presidente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. Tras el izamiento de la bandera, la banda del Regimiento de Infantería 1 Patricios ejecutará “Aurora” junto al Himno Nacional. Hablarán Javkin y Pullaro, y el cierre quedará a cargo de Milei .

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no fue invitada a la celebración por Presidencia, ya que producto del notorio y público distanciamiento con el Presidente y su hermana, el Gobierno la margina de las actividad oficial de relevancia. Pese a no haber recibido la convocatoria, en su entorno no descartan que decida concurrir igual, con invitación del gobernador tal como contó El Cronista.

La convocatoria al gabinete ampliado fue impulsada por el propio Milei y alcanzó a todos los funcionarios de primera línea sin excepciones, incluida la exministra de Seguridad y jefe de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, quien conduce además la negociación parlamentaria por la situación de Adorni en la Cámara alta.

Si bien desde el Gobierno decidieron bajar la frecuencia de las reuniones de Gabinete y Mesa Política, en los próximos días Bullrich deberá enfrentar un momento decisivo en el Senado. Ella acordó con la oposición que el 25 se trate la interpelación de Adorni y, ese momento, puede convertirse en un punto de inflexión para el Presidente.

En ese marco, la reunión de este viernes fue leída por distintos sectores políticos como una nueva señal de apoyo y desde la Casa Rosada insisten con que Milei no evalúa cambios en el Gabinete: la prioridad sigue siendo recuperar la iniciativa política y legislativa en el Congreso.

En paralelo, crecen los planteos de gobernadores, legisladores y hasta de funcionarios propios para que el mandatario reconsidere su postura y le ofrezca a Adorni una salida elegante para no tener que llegar al momento de pronunciarse sobre la moción de censura . Muchos esta semana terminaron sorprendidos ante que, pese a la presión, Milei no se movió ni un ápice de su postura.

Adorni hará su reaparición pública y política en este marco, ya que permaneció alejado de la agenda pública desde su última aparición televisiva, en la que reconoció no haber declarado ahorros por al menos u$s 500.000 provenientes de inversiones en criptomonedas, según su versió.