La nueva transversalidad que construye Massa y sus pasos para poner a prueba a Milei

El último fin de semana reapareció Cristina Kirchner para dar un espaldarazo a Sergio Massa dentro de la fuerza política de Juan Grabois camino al balotaje. Y el candidato a Presidente se mostró este lunes en el canal de televisión donde Mauricio Macri y Javier Milei dieron entrevistas en absoluta comodidad. Unión por la Patria necesita ir por los votos más difíciles y evitar que la alianza Macri-Milei seduzca desde tribunas adversas para el peronismo.

Como lo hizo antes de la elección general, cuando polarizó con el libertario, Massa profundiza la confrontación de ideas y planes de gestión, más allá de la emocionalidad o la gestualidad. Apunta a tomarle examen de idoneidad al candidato de La Libertad Avanza.

Sergio Massa en el balcón tucumano con Axel Kicillof, OsvaldJaldo y Juan Manzur

En la carrera electoral tiene varios frentes abiertos y no sólo los de la gestión, como la falta de nafta. La primera semana después del 22 buscó mostrar solidez en su alianza con el kirchnerismo, con el PJ bonaerense, con los intendentes de los mayores municipios y con los gobernadores de todo el país, incluso los no oficialistas.

El domingo el ministro de Economía viajó a Tucumán a la asunción de Osvaldo Jaldo. Lo acompañaron Axel Kicillof y Verónica Magario, el gobernador reelecto de Buenos Aires y su compañera de fórmula, del bastión de La Matanza, además de varios gobernadores peronistas como Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

Massa, con Kicillof y los intendentes ya lanzaron la nueva campaña y en la capital tucumana mostraron la unidad entre provincias, Massa, una representante del Conurbano y el mimado K.

Sergio Massa publicó una fotografía junto a Raúl Alfonsín en el 40 aniversario del triunfo radical de 1983

Desde un balcón embanderado, Massa repitió palabras de Raúl Alfonsín y recitó, como él en 1983, el preámbulo de la Constitución Nacional. Espera que el votante de la UCR vea su espíritu democrático frente a las duras críticas de Milei. También le habla a otras fuerzas políticas y sectores. En esa imagen que quiere dar incluye su participación en el Encuentro Anual de la DAIA justo en medio del conflicto desatado entre Israel y Hamas y cuando la oposición le reclamaba un posicionamiento más contundente de la Argentina.

Además de Massa estuvieron los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz; la jueza Sandra Arroyo Salgado; exesposa del fiscal Alberto Nisman; el procurador general de la Nación (interino), Eduardo Casal; y entre otros miembros del Poder Judicial los fiscales Carlos Stornelli y Juan B. Mahiques. También participaron Bullrich y Rodríguez Larreta pero no estuvo Milei aunque había sido invitado.

Sergio Massa participó del encuentro de la DAIA en el que reclamaron a Hamás la liberación de rehenes

El punteo con el que se maneja Massa

El catalán Antoni Gutiérrez Rubí; los asesores brasileros de Lula Da Silva y los de Barak Obama, más Santiago García Vázquez, arman una estrategia que promueve los "atributos" del candidato como certidumbre, orden, moderación, responsabilidad, capacidad de trabajo y diálogo.

Los expertos en comunicación ya habían punteado con Massa estas ideas incluso antes de la insólita entrevista que Milei concedió a A24 en la que se lo notó llamativamente nervioso. Por eso Macri le aconsejó al candidato libertario moderación en sus apariciones.

De todo eso habló Massa con los gobernadores a quienes, como a los intendentes, les pidió un mayor esfuerzo en la campaña. Y así como fue a Tucumán ya agenda viajes pensando dónde puede romper su techo. Reforzará por ejemplo la provincia de Salta junto a su amigo el gobernador Gustavo Sáenz; en Catamarca donde acaba de reelegir Raúl Jalil y también irá a Mar del Plata, una ciudad importante en el padrón bonaerense donde Unión por la Patria podría tener chances ahora que no está en juego la intendencia.

Sergio Massa estuvo acompañado de varios gobernadores en la jura de Osvaldo Jaldo

En el plebiscito -esa palabra usan internamente en UP- de las ideas de Milei, el ministro/candidato se muestra como su propio jefe. Cristina Kirchner apenas sube algunos videos distendida a Tik Tok y la única expresión política que se le oyó fue el mensaje al Frente Patria Grande de Juan Grabois que este fin de semana aprobó el fuerte respaldo a Massa para ganar "cueste lo que cueste". Grabois pasó de desconfiar del ministro de Economía a advertir que un triunfo de Milei sería "catastrófico" .



Les comparto el mensaje de @CFKArgentina al Congreso nacional del @FtePatriaGrande. Gracias compañera. El 19, cueste lo que cueste, hay que frenar la deshumanización que proponen Macri y Milei. pic.twitter.com/G9nF5ETnXV — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 29, 2023

Massa trabajará con su equipo sobre la base de que Milei "divide y destruye". Por el contrario el ministro apuesta a representar a una nueva mayoría, a otra transversalidad como la de Néstor Kirchner y apelará al voto útil. Por eso los elogios a Alfonsín el cumplirse cuatro décadas de su triunfo electoral

"Hoy se cumplen 40 años de las elecciones que nos devolvieron la democracia. Ese día las urnas se llenaron de ilusión y esperanza. Nos unimos como sociedad para dejar atrás nuestros años más oscuros y construir, entre todos y todas, un futuro mejor", sostuvo Massa.

Qué dijo Gerardo Morales

Este lunes, tras varios cruces en Juntos por el Cambio, el presidente de la UCR Gerardo Morales fue contundente: "Todo lo que tengamos que hacer para que no gane Milei lo vamos a hacer". En la misma línea la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) indicó que apoya a Massa porque "permite imaginar una salida de la grieta razonable" y porque cree que "capacidad de transversalidad, de convocarnos a todos".

"Ahora la Argentina está en la posibilidad de superar esta grieta , de lograr una unidad nacional lo más amplia posible y siempre siendo conscientes que hay muchos problemas por resolver", remarcó.

En esa línea también se circunscribe la adhesión de varios dirigentes cercanos a Juan Schiaretti como los diputados Alejandro 'Topo' Rodríguez y Natalia de la Sota, cordobesa de apellido emblemático.

Massa necesita los votos -o una parte- de Schiaretti que en muchos distritos, como Entre Ríos, duplicó en la general lo que obtuvo en las PASO. Lo mismo ocurrió en varios municipios bonaerenses. La evaluación es que el mediterráneo subió su nivel de conocimiento gracias a los debates.

A los votantes de Patricia Bullrich no creen poder conquistarlos. Confían más en recuperar algunos votos que Milei espante, incluso entre su propio electorado. Esa es parte de la tarea de intendentes, gobernadores y militantes. Por eso en la reunión de La Plata a los intendentes Massa les pidió que sean los jefes de campaña.

A los gobernadores se les presentó como el jefe nacional pero destacando el rol de cada uno. A Juan Manzur, que acaba de entregar el bastón en Tucumán, lo mencionó para integrar su gabinete. También tendría un lugar destacado el sanjuanino Sergio Uñac, aunque tiene asegurada su banca en el Senado. Con ese mensaje "federal" Massa buscará votos en las provincias.

Todo el tiempo en el búnker de UP se habla de mensajes con propuestas para radicales, provinciales, cordobesismo y los moderados del PRO. Si Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta no dejan su neutralidad apuntarán directamente a sus votantes.

"La grieta murió" dijo Massa la noche del 22. Con la reaparición de Macri alertan: "No la vamos a reavivar". Y agregan que detrás suyo no está el kirchnerismo porque esa división ya terminó. Incluso en un encuentro reciente con Máximo Kirchner fue el diputado nacional el que dijo ante medio centenar de personas que si gana Massa será el jefe y que la conducción será vertical. El foco, insisten, debe estar en las consecuencias de las propuestas libertarias sobre la seguridad, las jubilaciones, los servicios sin subsidios, la educación pública, etc.

En el punteo que guía los discursos y declaraciones de Massa no se plantea la ecuación entre él y Milei. Sino entre Argentina como país y el libertario. Así se despegan de mensajes como el de Macri que plantea que Massa ya gobernó y lo hizo mal y que Milei, aunque no lo hizo y no da certezas, aún no gobernó.