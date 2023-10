Crece el malestar dentro de LLA con referentes que piden más protagonismo en la campaña

El jefe del consejo de asesores económicos de Javier Milei aseguró que el equipo de comunicación del libertario lo tiene bloqueado en los medios. Se trata del economista Carlos Rodríguez, quien ejerció como secretario de Política Económica durante la presidencia de Carlos Menem y se sumó al equipo del candidato libertario en los meses previos a las elecciones primarias de agosto. El fin de semana escribió un duro comunicado en la red social X (antes llamada Twitter).

"Desde que soy asesor económico de @JMilei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de (Murray) Rothbard", escribió Rodríguez, en referencia a los polémicos dichos de los diputados electos Lilia Lemoine y 'Bertie' Benegas Lynch, y el padre de este último, Alberto Benegas Lynch.

En esa línea, el exfuncionario de Menem sostuvo: "A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que @JMilei como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados -yo estoy bloqueado, igual que Darío (Epstein) o Roque (Fernández)- son Diana (Mondino) y (Guillermo) Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante NO le interesan".

En otro pasaje, Rodríguez argumentó que anunciar al ministro de Economía podría "subir el techo" del debate público alrededor de la figura de Milei, en el caso de que ese eventual designado diga "cosas nuevas e interesantes y que no asusten". Y cerró: "Pero apoyo la idea básica: libertad, o sea, VLLC!".

Por otra parte, luego de los comentarios de Carlos Rodríguez críticos a sus exposiciones públicas, Alberto Benegas Lynch siguió defendiendo en redes sociales su posición sobre la ruptura de relaciones con el Vaticano que expuso en el cierre de campaña de LLA.

"Respecto a ciertos deslices de unos pocos pusilánimes conviene tener presente que cuando se invita a un académico a un acto político no se pretende que se disfrace de lo que no es, del mismo modo que si se invita a un político a un acto académico no la debe jugar de académico", escribió.

Otra de las intervenciones en las redes hoy fue de Ramiro Marra, excandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio libertario. Luego de las generales del 22 de octubre y una seguidilla de comentarios que atrajeron atención negativa hacia él y su espacio, la figura de LLA no tuvo más apariciones en los medios y apenas utilizó sus redes sociales.

Mientras que normalmente emite múltiples tuits diarios, desde el 22 de octubre solo reposteó cuatro elementos y no emitió ninguno. Curiosamente, hoy rompió el silencio temporalmente, para luego borrar el mensaje.

"Que nerviosos están los kirchneristas y sus amigos, la tienen muy difícil. Con @JMilei junto a @VickyVillarruel y la mayoría de los argentinos vamos a llegar a ser gobierno. Orgulloso de ser miembro fundador de este espacio que lleva esta formidable formula. VLLC.", había escrito en X. Sin embargo, Marra borró el posteo menos de una hora después.