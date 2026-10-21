En esta noticia Arajet suma frecuencias

Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana que viene ganando cada vez más terreno entre los viajeros argentinos, anunció que reforzará sus operaciones en el país durante la temporada de verano 2026-2027, como respuesta al crecimiento de la demanda hacia el Caribe.

La compañía sumará una frecuencia semanal en cada una de las cuatro rutas que opera hacia Punta Cana desde el país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

En lo que va del año, la empresa ya transportó 191.000 pasajeros desde la Argentina hacia República Dominicana y proyecta movilizar 291.000 viajeros más -desde y hacia el mercado local- durante 2026.

El anuncio fue confirmado por Manuel Luna, director de Comunicaciones de Arajet, durante una conferencia de prensa en el ALTA Airline Leaders Forum, en Ciudad de México.

Arajet Arajet

El ejecutivo ratificó que la Argentina es el mercado más importante de la aerolínea en América Latina y que, pese al aumento del precio del combustible, la compañía “mantendrá su oferta y ampliará las frecuencias durante el verano austral, que coincide con el invierno caribeño”.

Arajet suma frecuencias

Para el verano, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza sumarán una frecuencia semanal cada una hacia Punta Cana. La compañía también aclaró que de momento no prevé abrir nuevas ciudades.

“Las rutas van muy bien, así que podremos seguir viendo muchas frecuencias en esos mercados, pero no pensamos aumentar a otras ciudades fuera de las que ya estamos”. Manuel Luna, director de Comunicaciones

Actualmente, Arajet opera 30 vuelos semanales hacia Punta Cana desde la Argentina: 19 son desde Buenos Aires, cinco desde Córdoba, tres desde Rosario y tres desde Mendoza. A esa red se suma un vuelo semanal entre Santo Domingo y Buenos Aires, una conexión que la compañía volvió a operar de manera estacional entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con dos frecuencias semanales durante ese período. Todos los servicios se realizan con aviones Boeing 737 MAX 8.

La aerolínea comenzó a operar en Ezeiza el 15 de noviembre de 2023, con la ruta entre Santo Domingo y Buenos Aires. Desde entonces, se dedicó de lleno a fortalecer su presencia en el mercado argentino y convertir a Buenos Aires en una de las conexiones de mayor volumen de toda su red.

Según datos de la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana, entre enero y junio de 2026 Arajet transportó 141.470 pasajeros punto a punto entre la Argentina y República Dominicana, un 205,6% más que en el mismo período de 2025.

Durante el primer semestre, Buenos Aires fue la ruta con mayor cantidad de pasajeros de toda la red de la compañía.

En términos anuales, el crecimiento también es pronunciado. Arajet transportó 3378 pasajeros desde y hacia la Argentina en 2023; en 2024, la cifra trepó a 56.975 y, en 2025, llegó a 113.271 . Para el cierre de 2026, la empresa proyecta alcanzar aproximadamente 291.000 pasajeros en ambos sentidos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la compañía, el tráfico total entre la Argentina y República Dominicana pasó de alrededor de 71.000 pasajeros en 2022 a una proyección superior a los 425.000 durante 2026.

Parte de ese crecimiento se explica por la expansión de sus operaciones en el país. En mayo de este año, Arajet comenzó a operar la ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, con tarifas desde u$s 278 por tramo.

En junio del año pasado también sumó otra ruta desde Córdoba a Punta Cana, por una inversión de u$s 15 millones.

De momento, ofrece pasajes desde u$s 233 por tramo desde Buenos Aires hacia distintos destinos en el Caribe, mientras que un vuelo ida y vuelta puede conseguirse desde u$s 300 a u$s 350, según la fecha y disponibilidad.