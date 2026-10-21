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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará este miércoles el dato de actividad económica de agosto, una medición que se encuentra bajo la lupa de analistas y del Gobierno. La expectativa se concentra especialmente sobre este mes, ya que la medición puede aportar nuevas señales sobre el riesgo de que la economía termine el tercer trimestre en caída y entre en una recesión técnica.

El indicador que difundirá el INDEC llegará después de una caída mensual de 2,9% y una baja interanual de 1,4% en julio, cifras que el equipo económico atribuyó principalmente a factores transitorios, entre ellos la escasez de gas, las condiciones climáticas adversas y una menor cantidad de horas trabajadas durante el Mundial de Fútbo l .

Por lo pronto, la actividad sigue atravesando en lo que va del 2026 una volatilidad que los analistas describen como una dinámica de “serrucho”, con meses de mejora alternados por retrocesos, sin poder consolidar un proceso de recuperación constante.

En paralelo, las cifras preliminares trazaron un panorama levemente favorable: los datos sectoriales ya conocidos de industria y construcción trazaron un panorama levemente favorable en agosto, aunque todavía reflejan un retroceso cuando se compara con el año pasado.

Uno de los primeros datos llegó desde la actividad industrial. Según el INDEC, el sector creció 1,9% frente a julio en la serie desestacionalizada, pero registró una contracción interanual del 3,2%. Con ese desempeño, la actividad fabril acumuló una caída de 2,7% en los primeros ocho meses del año.

La construcción también mostró matices. La variación mensual desestacionalizada marcó una suba de 0,4%, después de haber retrocedido 4,4% en julio. En la comparación interanual, sin embargo, la actividad cayó 4,4%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una mejora de 0,8% frente al mismo período de 2025.

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Qué anticipan las consultoras

De acuerdo con las proyecciones de la consultora Equilibra, la economía habría experimentado un avance del 1,5% mensual, por lo que la serie desestacionalizada del nivel de actividad “se recuperaría parcialmente”.

No obstante, la firma advirtió que el indicador se ubica aún un 1,4% por debajo de los registros de junio. De confirmarse ese escenario, la economía quedaría a las puertas de una recesión técnica: según Equilibra, necesitaría un crecimiento de 6% mensual desestacionalizado en septiembre para evitar acumular dos trimestres consecutivos de caída.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados anotó en agosto un avance del 1,7% intermensual, donde se destacó que la actividad “mostró una reacción”.

“Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”, detalló la consultora.

En la comparación interanual frente al mismo mes de 2025, el indicador registró una suba del 0,6% durante agosto, con 8 de los 11 sectores relevados mostrando una variación positiva, liderados por minas y canteras. De este modo, se acumula un avance del 0,4% en los primeros ocho meses del año.

En tanto, el Índice Líder de Actividad de Analytica señaló que la economía se expandió 0,7% en agosto respecto de julio, un incremento que resulta insuficiente para revertir la contracción previa y ubicándose 1,2% por debajo del mismo mes de 2025.

Desde la firma señalaron que este repunte “es leve y recupera apenas una cuarta parte de lo perdido en julio”, por lo que la actividad económica “sigue transitando los niveles más bajos del año”.

Asimismo, remarcaron que, inclusive con la mejora, si la actividad se estabilizara en septiembre en el nivel de agosto, el tercer trimestre cerraría con una caída del 2,5% respecto al segundo trimestre.