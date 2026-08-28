Con 66 votos a favor, el Senado aprobó hoy en un fallo histórico, por unanimidad, el pliego del juez Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Yadarola es juez del fuero Penal Económico e integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser elegido por el Poder Ejecutivo y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para ocupar una de las vacantes.

Ingresó al Poder Judicial en 1997 y llegó a los tribunales federales de Comodoro Py cinco años después, donde ejerció desde 2008 el cargo de secretario del Juzgado Federal N°12. En 2015 asumió al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 y ahora se sumará a la denominada Cámara Federal porteña.

La otra vacante será cubierta por el juez Pablo Bertuzzi, quien actualmente integra esa Cámara y se presentó al concurso para cubrir el cargo de manera definitiva.

Tras la aprobación del Senado, el Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto en el Boletín Oficial para realizar su designación de los jueces.

La integración de esa sala es considerada estratégica porque tendrá intervención en la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py vinculadas con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de alto impacto institucional.