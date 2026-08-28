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Durante este jueves, 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 5283 - Mal Tiempo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

 5283 11° 1797 
 2°2032 12° 0592
 3°8759 13° 9460 
 4°4080 14° 0594 
 5°2744 15° 2883 
 6°7699 16° 7325 
 7°1223 17° 9074 
 8°7881 18° 8258 
 9°177319° 3462 
 10°8367 20° 5950 

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele representar tensiones internas, miedo a perder el control o periodos de estrés que nublan tu ánimo.

También anuncia cambios: tras la tormenta llega claridad, señal de que superarás obstáculos y obtendrás aprendizaje y renovación.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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