Durante este jueves, 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 5283 - Mal Tiempo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto
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|1797
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|8759
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|9460
|4°
|4080
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|0594
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|2744
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|2883
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|7699
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|1223
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|9074
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|7881
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|8258
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|3462
|10°
|8367
|20°
|5950
¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?
Soñar con El Mal Tiempo suele representar tensiones internas, miedo a perder el control o periodos de estrés que nublan tu ánimo.
También anuncia cambios: tras la tormenta llega claridad, señal de que superarás obstáculos y obtendrás aprendizaje y renovación.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.