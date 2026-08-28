Durante este jueves, 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5283 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

1° 5283 11° 1797 2° 2032 12° 0592 3° 8759 13° 9460 4° 4080 14° 0594 5° 2744 15° 2883 6° 7699 16° 7325 7° 1223 17° 9074 8° 7881 18° 8258 9° 1773 19° 3462 10° 8367 20° 5950

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele representar tensiones internas, miedo a perder el control o periodos de estrés que nublan tu ánimo.

También anuncia cambios: tras la tormenta llega claridad, señal de que superarás obstáculos y obtendrás aprendizaje y renovación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.