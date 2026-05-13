El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el uso de la capacidad instalada de marzo que se ubicó en 59,8%, nivel superior al del mismo mes de 2025, que fue de 54,4%. En la comparación con febrero de este año, también se registró una mejoría, pero aún más significativa, por encima de los cinco puntos porcentuales. Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70,0%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%). Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56,0%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%), y metalmecánica excepto automotores (40,0%). La principal incidencia positiva se observa en la elaboración de sustancias y productos químicos, que registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,5%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (53,8%), relacionado principalmente con los mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético y de productos químicos básicos. En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la producción de materias primas plásticas y caucho sintético y la fabricación de productos químicos básicos presentan aumentos interanuales de 69,1% y de 49,1%, respectivamente. Cabe destacar que, en marzo de 2025, el polo petroquímico de Bahía Blanca resultó severamente afectado por las inundaciones que sufrió esta localidad, las cuales provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas. Las industrias metálicas básicas presentan en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 73,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (64,3%). En este sentido, según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 17,1% en el mes bajo observación. Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 61,6%, superior al registrado en marzo del año anterior (57,6%), relacionado principalmente a la mayor molienda de oleaginosas y a una suba en la elaboración de bebidas. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas muestra en marzo un aumento interanual de 5,4%, mientras que la producción de bebidas presenta una suba interanual de 6,2% La refinación del petróleo registra en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 86,0%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (75,8%), que responde a un mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. Los productos minerales no metálicos registran en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,6%, superior al del mismo mes de 2025 (51,7%), como consecuencia principalmente de la mayor fabricación de cemento y la mayor elaboración de otros materiales para la construcción. La producción de papel y cartón presenta en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,0%, superior al del mismo mes del año anterior (68,2%), explicado principalmente por un mayor nivel de actividad en el segmento de papeles para usos sanitarios. La industria metalmecánica excepto automotores, principal incidencia negativa, registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 40,0%, inferior al registrado en marzo de 2025 (42,8%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria cae interanualmente 14,7% y la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una disminución de 16,2% para la misma comparación. El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.