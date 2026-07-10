España, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 1 a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026.
Con un gol de Fabián Ruiz a los 30 minutos del primer tiempo y otro de Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.
Charles De Ketelaere había anotado la igualdad transitoria para Bélgica a los 40 minutos de la etapa inicial.
La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en esa instancia por 2 a 0.
En semifinales, los dirigidos por Luis de la Fuente se verán las caras con Francia, el “cuco” del torneo. De ese cruce saldrá el primer finalista del torneo.
Del otro lado del cuadro aún no se definieron los semifinalistas: se definirán tras los enfrentamientos entre Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra.