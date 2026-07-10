España, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 1 a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

Con un gol de Fabián Ruiz a los 30 minutos del primer tiempo y otro de Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.

Charles De Ketelaere había anotado la igualdad transitoria para Bélgica a los 40 minutos de la etapa inicial.

La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en esa instancia por 2 a 0.

EFE

En semifinales, los dirigidos por Luis de la Fuente se verán las caras con Francia, el “cuco” del torneo. De ese cruce saldrá el primer finalista del torneo.