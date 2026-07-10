La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.47 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 10 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.43% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.02% y en el último año acumuló una caída de -6.39%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista moderada: varias rachas de avance con correcciones puntuales y un retroceso final de dos días; pese a ello, terminó por encima del nivel inicial.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que se sitúa en un 6.59%, es menor que la volatilidad anual del 7.57%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que los últimos dos días han registrado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza indica una creciente confianza en la moneda, reflejando un entorno económico favorable.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser temporales y sujetas a cambios según los factores económicos y políticos. La tendencia positiva observada puede no ser sostenible a largo plazo, por lo que se recomienda seguir de cerca las variables que podrían influir en su comportamiento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.