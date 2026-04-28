El consumo masivo sigue deprimido y en marzo anotó una caída de 5,1% interanual en marzo, la mayor caída desde enero de 2025, según relevó la consultora Scentia. Sin embargo, el consumo a través del e-commerce se disparó en el mes un 34,3% interanual y mantiene firme su tendencia al alza. Este canal gana terreno dentro de las empresas. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) relevaron que más de la mitad de las empresas que canaliza más del 10% de sus ventas a través de los canales online. El e-commerce tuvo una suba del 16% respecto de febrero, lo que le deja un aumento acumulado de 31,3%. La mayoría de los retailers dan cuenta de crecimiento en sus plataformas de ventas de comercio electrónico. De hecho, aunque la competencia en los locales de venta al público se contrae, la competencia por las compras en Internet avanza a una velocidad inusual. El consumo masivo en su conjunto retomó la caída en enero y encadena tres meses consecutivos a la baja, dejando atrás los diez meses al alza que experimentó el año pasado. Así, en lo que va del año acumula una baja interanual del 3,1%. Si se observa en términos de niveles, el consumo está en un 89% respecto del nivel que tenía en enero de 2023. Los precios promedio además acumulan un alza del 20,4%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 9,4%. La principal caída interanual se registró en los supermercados, con una contracción del 7%. Respecto de febrero, reportó una suba del 10,2%, pero en lo que va del año acumula una baja de 5,4%. En los autoservicios, la caída interanual fue de 5,1% y en el año marca una caída de 4,4%, a pesar de la recuperación de 8,8% que registró respecto de febrero. En los supermercados se registraron caídas en todos los rubros en marzo, mientras que se observaron subas en las compras de alimentos de los autoservicios independientes. Esto va en línea con el cambio de tendencia. Según analizaron desde Nielsen, se consolida un cambio de los consumidores desde los canales grandes a los minoristas. “Estamos viendo una recuperación del consumo, pero con cambios claros en la dinámica de los canales. Los formatos de cercanía como autoservicios y almacenes están recuperando volumen más rápidamente, porque se adaptan mejor a un consumidor que compra con mayor frecuencia y administra más cuidadosamente su presupuesto”, señaló Julián Fernández, Analytics & Insights Manager de NIQ. Los mayoristas registraron una caída de 8,8% interanual y acumula una baja de 4,5% en lo que va del año. Respecto de febrero, registraron un alza de 13,8%. Este dato va en línea con las apreciaciones de algunas empresas alimenticias, que comenzaron a registrar aumentos de las demandas de los mayoristas. Según analizaron, esta suba respondió a una mayor búsqueda de precios de los consumidores y no a una cuestión de stockeo. El último en registrar una caída interanual fueron los kioscos, que se contrajeron un 4,55 interanual en marzo. Si bien subieron levemente respecto de febrero (1,8%), en lo que va del año suma una caída del 1,3%. En el sentido contrario, las farmacias registraron una suba interanual de 0,9% y un salto del 13,3% respecto de febrero. A pesar de esta recuperación, en el año suma una caída de 1,3% interanual. Entre todos los canales relevados, observaron desde Scentia que 7 de las 8 categorías de productos registraron caídas interanuales. La principal baja se registró en productos de limpieza (-12%), seguido por los bienes perecederos (-9,7%) y productos de desayuno y merienda (-8,2%). Las bajas se extendieron y se replicaron en higiene y cosmética (-5%), consumos impulsivos (-4,3%), alimentos (-4%) y bebidas sin alcohol (-1,4%). El único segmento que registró una suba fue bebidas con alcohol, con un 2,6%. En el acumulado del año, se recuperaron los consumos impulsivos (2,5%) y los alimentos (0,8%), mientras que los seis restantes se mantuvieron a la baja.