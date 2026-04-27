El Gobierno nacional homologó sin modificaciones el acuerdo paritario del sector mercantil y puso fin a una negociación que había generado expectativa por tratarse del gremio más numeroso del país. La decisión del Ministerio de Capital Humano -según informaron desde el sindicato de mercantiles- validó el entendimiento firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresarias de la actividad. La resolución confirmó el convenio alcanzado entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), luego de semanas en las que se especuló con una posible homologación parcial. La definición oficial despeja dudas en un sector clave para el empleo formal argentino, con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas y más de un millón de trabajadores alcanzados por el convenio colectivo. El acuerdo homologado contempla para el trimestre abril-junio un incremento salarial total del 5%, distribuido en tres tramos escalonados. La suba quedó establecida de la siguiente manera: De esta manera, el Ejecutivo terminó validando tanto la recomposición salarial como los adicionales incluidos en el convenio, sin introducir recortes ni observaciones. El entendimiento también contempló una contribución empresarial por vigencia de convenio de $28.000 por cada trabajador mercantil. Ese punto había quedado bajo análisis oficial en las semanas previas, junto con otros componentes no salariales del acuerdo. Sin embargo, la homologación total implicó -según el comunicado gremial- que el Gobierno aceptó el texto completo suscripto entre sindicato y cámaras empresarias. La negociación de Comercio había quedado en el centro de la escena luego de que trascendiera que la Secretaría de Trabajo evaluaba homologar solo los aumentos de bolsillo y revisar cláusulas vinculadas a aportes y contribuciones. Ese criterio ya había aparecido en otros conflictos paritarios recientes y alimentó la tensión entre el Ejecutivo y distintos gremios, que cuestionaron una intervención creciente sobre los convenios colectivos. El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”. Además, señaló: “Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”. Sobre uno de los puntos en discusión, agregó: “La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N° 2 de San Martín”. La validación oficial otorga certeza jurídica sobre la aplicación del convenio y reduce el margen de conflicto en la liquidación de salarios, bonos y contribuciones previstas para los próximos meses. Para las empresas, especialmente las pymes del comercio, la homologación fija un marco uniforme de cumplimiento. Para los trabajadores, asegura la implementación del aumento pactado y del bono extraordinario.