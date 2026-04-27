El Gobierno apunta a que lo que pasa en el plano financiero en estos últimos cuatro meses se consolide y eso se traslade a la economía real. “Se está estirando la duración con tasas más bajas y en un contexto internacional muy complejo. Esta es la antesala de lo que va a pasar con la inflación y el nivel de actividad. El poder adquisitivo va a seguir acomodándose”, dijo el secretario de Finanzas, Federico Fusriase, en el Cronista Stream. Aseguró que la inflación es un fenómeno monetario y que va a aumentar la demanda de pesos en los próximos meses. “Lo que emitimos para comprar los dólares tiene un rollover positivo y así se elimina el exceso de pesos. Somos muy optimista con lo que tiene que ver la demanda de pesos”, señaló. Indicó que, cuando uno mira la deuda del Tesoro, el ratio de deuda sobre el PBI se mantiene estable. Así, aseguró que la inflación va a bajar porque la macro está preparada para que así sea. “Todos los agregados están creciendo al 15% y 20% anual, muy por debajo de la inflación. Las tasas de interés, donde se refleja la expectativa de los agentes a largo plazo cayeron fuertemente. Tramos cortos de la curva pasaron del 45% a la zona del 23%, tramo largo, de 40% al 26%/27%”, analizó Furiase. “A la gente le digo que la economía está creciendo. El consumo está en niveles récord. Esta dinámica financiera son la antesala de una aceleración que se va a dar en el nivel de actividad porque la baja de la inflación va a hacer que el poder adquisitivo se recupere y la baja de tasas de interés va a redundar en una aceleración del crédito”, terminó el funcionario.