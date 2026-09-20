En esta noticia El viaje de excombatientes a las Malvinas

Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 viajaron a las Islas Malvinas y rindieron homenaje en el cementerio de Darwin, donde desplegaron banderas argentinas.

La delegación, integrada por miembros de distintos centros de veteranos y familiares, mostró además una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, que replicó la forma y la tipografía de la exhibida por jugadores de la Selección Argentina luego de la victoria frente a Inglaterra en el último Mundial.

Los visitantes también cantaron el himno nacional argentino durante el homenaje a los soldados cuyos restos descansan en el cementerio.

El viaje de excombatientes a las Malvinas

Durante la visita, la delegación recorrió Puerto Argentino y algunos de los territorios donde se produjeron los combates de la guerra del Atlántico Sur de 1982.

Así lo describen Ramón Robles y Eduardo Albornoz, excombatientes: “Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó Robles.

El veterano sostuvo además: “Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona”.

Por su parte, Albornoz recordó las condiciones que atravesaron los soldados durante el conflicto. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, señaló, y agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”.

El viaje de la delegación terminó el viernes, tras los homenajes y recorridas realizados durante la semana en las Islas Malvinas.