Cristian Ritondo, figura clave del PRO y uno de los aliados del gobierno en el Congreso, celebró la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y apoyó la posible llegada de Diego Santilli.

“Es una acertada decisión del Gobierno terminar con esto. Permite encarar una agenda en serio. Con este tema el Congreso estaba casi frenado”, sostuvo el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, en diálogo por Radio Mitre.

“Había que ponerle un fin a esto (...) tan sencillo como eso. Así que en ese marco nosotros creemos que esto descomprime al gobierno y, por otra parte, descomprime el funcionamiento del Congreso”, añadió Ritondo.

Ante la posibilidad de que el actual ministro del Interior sea el sucesor de Adorni, Ritondo destacó las condiciones de Santilli para el cargo. “Tiene capacidad de gestión, experiencia, conoce el funcionamiento del sistema político y tiene buena relación con los gobernadores. Sería muy conveniente”, afirmó.

De todas formas, aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a Javier Milei. “El que sacó a Adorni y elige a sus funcionarios es el Presidente. Todos saben mi relación personal con Santilli, pero los funcionarios son elegidos por Javier Milei. Es una facultad delegada”, remarcó.

Sobre el impacto político que tuvo la permanencia de Adorni en el cargo, el legislador afirmó: “Cada vez que uno quería entrar al recinto, lógicamente el debate durante horas era el tema Adorni. La oposición más dura lo aprovechaba constantemente. Era una debilidad que tenía el Gobierno en un Congreso en el que La Libertad Avanza no llega a los 129 diputados propios”.

Manuel Adorni renunció tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Foto: Reuters.

“Los fracasos parlamentarios fueron por este tema. En Diputados la situación se destrabó a partir de la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se pudo sesionar el miércoles”, insistió.

El dirigente del PRO señaló que el debate político alrededor de la situación del exfuncionario “traía una parálisis muy importante en tiempos de cambio”. “Cosas importantes como la baja en el riesgo país o datos importantes de la economía se perdían en la discusión de los argentinos en la mesa, porque el tema era Adorni”, recalcó.

“Me parece que en algún momento se tardó, pero que la decisión que ha tomado el presidente va por la vía correcta. Hoy podemos recuperar lo que tiene que discutir Argentina”, concluyó.