Durante el cierre de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.05, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.25% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del dólar registró un -1,01% y en el último año mostró una variación de -8,30%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó breves avances con caídas frecuentes: tras un inicio mixto, encadenó cuatro jornadas a la baja, tuvo un repunte puntual y volvió a debilitarse, dejando un saldo neto claramente negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 2.87%, es menor que la volatilidad anual de 7.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 2 sugiere un aumento en su valor. Esto indica que, tras un período de fluctuaciones, el Dólar se ha fortalecido en estos últimos días consecutivos.

Este aumento podría reflejar factores económicos favorables que han influido en la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá o si habrá correcciones en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.