En esta noticia ¿Qué significa soñar con huevos?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 12 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8800 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

1° 8800 11° 6483 2° 6176 12° 0934 3° 5263 13° 7454 4° 2250 14° 8037 5° 3595 15° 9006 6° 8351 16° 5769 7° 5072 17° 3043 8° 2570 18° 0900 9° 7861 19° 7419 10° 3344 20° 0899

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos alude a potencial, fertilidad y nuevas oportunidades; algo valioso está por nacer.

Huevos rotos o podridos advierten pérdidas; muchos o intactos señalan abundancia, protección y prosperidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.