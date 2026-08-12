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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 12 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8800 - Huevos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

 1°8800 11°6483
 6176  12°0934
 3°5263 13°7454 
 2250  14°8037 
 3595  15°9006 
 6°8351  16°5769
 5072  17°3043 
 2570  18°0900 
 7861  19°7419 
 10°3344 20°0899 

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Huevos rotos o podridos advierten pérdidas; muchos o intactos señalan abundancia, protección y prosperidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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