El primer mes de Sergio Massa en Economía: cajón fiscal, caza de dólares y el gran punto pendiente

Aunque los resultados de los anuncios, a un mes de la irrupción de Sergio Massa en el plano económico, no son homogéneos distintos analistas, con matices, aprueban los objetivos planteados, reconocen que implicó un "reordenamiento" en el Gobierno y un "fortalecimiento" del área.



Sin embargo, existen variables respecto al cómo de las metas planteadas. Desde el plano financiero el balance de las últimas semanas es positivo: "ha logrado reducir la brecha cambiaria a partir de un equilibrio en los tipos de cambio financieros (CCL y MEP), se ha recuperado el valor de los bonos de deuda dolarizados y, como consecuencia, ha disminuido el índice que mide el Riesgo País" , describió Gustavo Rodolfo Reija, director Ejecutivo en Mecronomic.

Pero advirtió que no alcanza para dar por exitoso el primer mes del tigrense. "La fiebre baja de 40 grados pero el problema de fondo que genera la temperatura sigue" , agregó.

Se cumple un mes de la llegada de Sergio Massa a Economía

"Las medidas conforman un plancito para estabilizar la inestabilidad con el objetivo de volver al camino que debería haber entrado la economía, el año pasado, tras las legislativas , cuando el oficialismo perdió la elección", opinó Facundo Martínez, economista de Macroview, y aclaró que "con la inercia que dejó (Martín) Guzmán, la Argentina iba con una velocidad vertiginosa, a un déficit de 3 a 4 puntos".



"Massa viene a encajonar la parte fiscal con medidas de ajuste en tasas de interés más altas, aumento de tarifas más adelanto de Ganancias que vuelve en parte con bonos a los jubilados, y veremos el año que viene, porque quedan sólo 4 meses", indicó.

Ricardo Delgado, titular de Analytica, valoró como principal aporte "de cortísimo plazo" la "centralidad" que adquirió la política económica del Gobierno al "concentrar áreas importantes de decisión económica".

"La llegada de Sergio Massa es el resultado de un primer semestre muy mediocre donde se aumentó el déficit primario, se empeoró el superávit comercial y, además, se apreció el tipo de cambio real; todo esto hizo que los ahorristas lanzaran la primer corrida contra pesos más violenta de la gestión Fernández".

freno de mano

"Massa puso el freno de mano a centímetros del abismo", definió el economista que también rescató como un aspecto significativo el "ajuste fiscal" y las señales sobre cumplimiento de deuda en pesos que "descomprimieron las muy negativas expectativas financieras".

Sin embargo Delgado aclaró que el ajuste planteado es aproximadamente un 40% del total que se necesita para cumplir con la meta de 2,5 % de déficit primario que se acordó con el FMI . Massa tendrá la próxima semana su primer cara a cara con Kristalina Georgieva en una visita por Estados Unidos donde también buscará inversiones energéticas en Houston.

inflación: tarifas y tasas

Además de ratificar y reforzar la quita de subsidios en tarifas, una de las primeras medidas que tomó el Ministro, antes que se conozca el dato récord de inflación de julio (7,4%), fue subir la tasa de interés de referencia a 69,5%, 950 puntos básicos más, a través del Banco Central (BCRA).

En ese sentido el analista financiero Javier Timerman opinó que "sin subir la tasa no había forma de parar la corrida del dólar y atraer reservas; veremos si enfría un poco la economía y la expectativa inflacionaria".

a la caza de dólares

En el plano de la acumulación de reservas que es una de las metas que acordó Guzmán con el FMI y que Massa ratificó, Martínez marcó que "aún falta" y anticipó el fracaso del "dólar soja" que no rindió como se esperaba .

El nuevo ministro prometió que ingresarían u$s 5.000 millones en concepto de adelanto de exportaciones pero, se calcula que los distintos complejos liquidaron u$s 3.400 millones en agosto. Por el momento no se avanzó en los préstamos de bancos internacionales a través del "repo" y se evalúa aplicar al Fondo de Resiliencia del FMI que abonaría u$s 1.300 millones al Central .

Las partes técnicas de Agricultura continúan trabajando en una propuesta más tentadora para la Mesa de Enlace, que cuenta con divisas líquidas, mientras marchan líneas de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

"Todo muy insuficiente para lo altamente desequilibrado de la economía", según el referente de Macroview que, de cara al próximo encuentro con el FMI, advirtió que Sergio Massa deberá "rediscutir un montón de cuestiones numéricas, fiscales, que ponen en juego el desembolso de septiembre".

En este sentido, Timerman es optimista respecto a los resultados que puede traer la visita de Sergio Massa a Estados Unidos donde, además de la reunión con Kristalina Georgieva, dialogará "sólo con empresas americanas con acciones en Argentina", como parte de una primera etapa de busca de inversiones.



Aunque se mostró confiado respecto a la aprobación de todas las proyecciones que presente Massa al FMI, el socio de AdCap reconoció que "la desconfianza en Argentina no se acaba de un día al otro".



Cuenta pendiente

Junto con la actualización por ley a las jubilaciones, Massa otorgó un bono de $ 7 mil pesos por mes para compensar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación. Sin embargo, se postergaron las definiciones sobre la discusión del bono o suma fija para los trabajadores, una propuesta que emergió desde el espacio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En concreto, los economistas distinguen la situación de los empleados del sector privado formal, unos 6 millones, que tienen abierta la paritaria para negociar, en contraste con unos 14 millones -entre empleados públicos, autónomos e informales- que "vienen perdiendo de forma sistemática desde 2018" , precisó Martínez.

En acuerdo respecto a la problemática del sector asalariado, Martín Kalos, director de Economía Política y Comunicación Argentina (Epyca) explicó que "si bien hay poco hecho concreto y puntual sobre precios y salarios tiene mucho que ver con la expectativa general de la marcha de la economía".



"La reducción del déficit fiscal da la señal de que la monetización -la financiación a través de la emisión monetaria- va a ser más reducida, entonces, el excedente de dinero en la economía va a ser menor; así, podemos tener una mejora a futuro en términos de un elemento que hoy está acelerando la dinámica inflacionaria" , resumió.



Gabriel Rubinstein desmintió una devaluación oficial de 50%

En una de sus primeras declaraciones como viceministro, Gabriel Rubinstein, desmintió las versiones de devaluación oficial mientras se anunció una recomposición de 15% en las asignaciones familiares, para avanzar en la mejora de bolsillos que, sin embargo, para sectores del oficialismo como el que lidera Juan Grabois, fue insuficiente y puede definir la salida del sector del Frente de Todos.

Para el diputado Máximo Kirchner, que reclamó medidas para mejorar ingresos, la mejora de las asignaciones familiares muestra "unas lucecitas de que el Gobierno puede empezar a generar medidas", destacó en una entrevista con El Destape Radio.