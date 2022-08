Massa quiere apurar anuncios para el campo y realizó una sorpresiva visita a una reunión de Coninagro

El ministro de Economía, Sergio Massa, salió fuerte a dar una señal de cercanía con el campo, un sector clave para lo que tiene que ver con el ingreso de dólares al país, y con quien negocian beneficios para que finalmente se aceiten sus ventas al exterior.

El funcionario apareció sin previo aviso a un encuentro que el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, mantenía con los integrantes de Coninagro (una de las entidades que forma parte de la Mesa de Enlace), y destacó los avances que se están produciendo en las conversaciones. Si bien por el momento no hay mayores novedades al respecto ni fecha concreta de anuncios, Massa hizo hincapié en que las soluciones llegarán.

La 'grieta' judicial por Cristina Kirchner impacta en los planes de Sergio Massa



Las exportaciones mineras rompieron un récord y sumaron un importante ingreso de dólares



El reclamo central del campo tiene que ver hoy con la puesta en marcha de una reversión del "dólar soja", con algún precio más alto que el actual, y con un sistema con menos vueltas desde lo financiero. El martes pasado, de hecho, Bahillo habló sobre la necesidad del Gobierno por comenzar a motorizar los dólares del campo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, salió fuerte a dar una señal de cercanía con el campo.

"No fue efectiva ni asertiva", sostuvo al hablar sobre el actual dólar soja, y afirmó que la liquidación fue muy poca. "Ahora las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que crear condiciones atractivas para el sector liquide e ingresen divisas. Esa es nuestra mirada", precisó.

Hasta el momento, se estima que los productores realizaron operaciones por un monto cercano a los $ 300 millones.

Sergio Massa junto a Juan José Bahillo y los representantes de las entidades agroindustriales.

El instrumento lanzado por el BCRA permite a los agricultores que liquiden soja antes del 31 de agosto acceder con el 30% del pago recibido por su mercadería en dólares a valor oficial y con el restante 70% a un plazo fijo atado al avance del tipo de cambio .

Según los propios productores, esta ecuación no les resulta conveniente y se trata de uno de los dos puntos más importantes que se vienen tratando en las últimas reuniones, además del valor al que se les pagará el dólar.

Otro de los puntos que en un comienzo había estado sobre la mesa de discusiones fue la posibilidad de bajar retenciones, algo que luego se dejó de lado por parte del sector agropecuario, sobre todo teniendo en cuenta la negativa inicial que mostró el Gobierno, e intentando hacer foco en el tema cambiario.