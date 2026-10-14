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A un día de la quinta Marcha Federal Universitaria, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, aplicó multas diarias al jefe de Gabinete de Ministros por el incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las astreintes, fijadas en $100.000 por día en una primera etapa, recaen sobre el funcionario titular de la Jefatura, Diego Santilli, y no sobre el Estado en abstracto. La procuración del Tesoro continúa evaluando cómo proceder ante esta decisión judicial, pero El Cronista pudo confirmar que el Gobierno apelará.

La resolución firmada este miércoles 14 de octubre en el Juzgado N° 11 responde a un escrito que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó el día anterior. El magistrado dio por verificado el incumplimiento e hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre.

“Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente ”, sostuvo Franco Bartolacci, presidente del Consejo.

Para fundar la decisión, Cormick invocó el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional, que asigna al jefe de Gabinete la responsabilidad de la administración general del país. También citó el artículo 5 de la ley de Presupuesto 2026, que le da al jefe de Gabinete la llave de la distribución de las partidas.

El juez aclaró que el monto corresponde a una primera etapa y que podrá modificar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados.

La causa, iniciada por el CIN y otras universidades nacionales, cuestiona el Decreto 759/2025. Con esa norma, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795, pero condicionó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, insistió en los últimos días en su entrevista con El Cronista y en la conferencia de prensa que brindó ayer en la Casa Rosada que es falso que se esté incumpliendo con la ley.

“La Argentina no está en posición de poder seguir creando nuevos impuestos para lograr tener más dinero para darle más dinero a las universidades, con lo cual hay reasignaciones de partidas para lograr esto”, dijo ante la consulta de Radio Nacional.

“Si desde el periodismo se le dice a la gente que este Gobierno está en contra de las universidades públicas, que la van a cerrar, que no le vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, y la gente se enoja”, pidió.

La cautelar, dictada en diciembre de 2025, ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de becas. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó, y quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno.

En septiembre, Cormick concluyó que no había cumplimiento total de la medida y otorgó cinco días de plazo bajo apercibimiento de multas. El Ejecutivo apeló esa intimación. El 6 de octubre, en la causa principal, el mismo juez declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó aplicar la ley de manera inmediata. La resolución de este miércoles se dicta en concordancia con lo dispuesto en ese expediente.