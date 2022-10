El plan para que se postule Cristina Kirchner y la resistencia de Alberto Fernández a La Cámpora

Axel Kicillof está más condicionado que cualquiera de sus colegas peronistas. El kirchnerismo considera al territorio bonaerense como un refugio político, pero toda jugada nacional, como la derogación de las PASO, le representa un riesgo. Alberto Fernández, como la oposición de Juntos por el Cambio, tomó esta instancia como una bandera de independencia política respecto del kirchnerismo y sólo aceptaría prorrogarlas de agosto a septiembre.

Por su parte los intendentes bonaerenses están convencidos de que la gente no tiene ganas de ir varias veces a votar, pero hay dificultades en algunos distritos donde no gestionan, como La Plata, Bahía Blanca o Pinamar, para definir candidaturas.

Aunque el Congreso nacional elimine las PASO, el gobernador y cada uno de los 135 intendentes deberían ir a una primaria obligados por ley provincial. Para modificar el calendario debería impulsar una ley provincial que la oposición rechaza por anticipado.

El gobernador ata su futuro a la figura de la Vicepresidenta. "Hay una voz en la calle que empieza a decir Cristina 2023" , manifestó Kicillof en un acto de la CTA en homenaje a Néstor Kirchner a 12 años de su fallecimiento. También Hugo Yasky contradijo la duda de Máximo Kirchner_ "Tenemos candidata y candidato para el 2023", arengó desde el escenario en referencia a CFK y Kicillof.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbel (PRO), estuvieron entre los primeros en cuestionar el proyecto del rionegrino Luis Di Giacomo y sus colegas del Interbloque Provincias Unidas Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández.

El oficialismo buscará sacar las PASO, están desesperados porque saben que va perder las elecciones y por eso pretende cambiar las reglas de juego a 10 meses de las primarias tratando de buscar alguna ventaja, de confundir al electorado y de perjudicar a la oposición — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) October 26, 2022

Es cierto que ambos rechazaron la reforma a la ley que impedía una nueva reelección a los intendentes y aún así la Legislatura la votó. Pero en ese caso la ley perjudicaba intereses de intendentes del PRO y la UCR. Hoy las PASO son una bandera de la oposición.

LOS PROYECTOS PARA DESDOBLAR LA ELECCIÓN

Quizás habría consenso para eliminar a futuro la ley y no en lo inmediato. Hasta muchos creen saludable desenganchar el calendario provincial del nacional. Así le dijo a El Cronista el ex presidente del PJ de Buenos Aires, el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray: "Sería bueno que la fecha de la elección bonaerense no coincida con la nacional para que se debatan políticas para la Provincia".

Este mismo año el senador bonaerense, ex intendente de San Miguel y precandidato a gobernador Joaquín de la Torre, del círculo de Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley para desdoblar las elecciones. Puso como condición que no se aplique hasta las legislativas siguientes: "Propongo que empiece a regir a partir del 2025 para mostrar que no estamos especulando con ganar en 2023 y además es para todos los cargos públicos, lo que desalienta los rumores vinculados al kirchnerismo de dejar enganchada la categoría de senador", aclaró y argumentó como Gray la necesidad de poner el foco en las propuestas locales.

También los intendentes están obligados a presentarse a elección en la misma fecha que el gobernador y el resto de los cargos electivos y también con primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Tal vez por eso muchos apelen a las tijeras e impulsen el corte de boleta en sus jurisdicciones. Desde La Plata Julio Garro se mostró a favor de, al menos, empezar a discutir.

EL PLAN DE KICILLOF Y SUS CONDICIONANTES

Eduardo 'Wado' de Pedro en Malvinas Argentinas junto a Leonardo Nardini y la intendenta Noelia Correa

Para cambiar la ley electoral el oficialismo necesita dividir a la oposición de Juntos por el Cambio. En la cámara de senadores es imprescindible: la mitad de las bancas son de la oposición y la otra mitad la ocupa el Frente de Todos.

Como ya contó este medio, Kicillof está en campaña por su reelección. Está convencido de que la mejor opción nacional sería Cristina Kirchner, tanto como candidata a Presidenta como a senadora nacional. Están quienes creen que también la Vicepresidenta podría postularse en la lista de diputados nacionales, cargo 'menor' para su trayectoria política pero con garantías de darle una banca.

Si Fernández de Kirchner va en la boleta a Kicillof, según los datos de hoy, le convendría pegarse detrás suyo. Tiene además un argumento de peso aunque no quiera ponerle precio al debate electoral: la Provincia no cuenta con recursos para organizar una PASO. Hasta ahora el operativo siempre corrió por cuenta del Ministerio del Interior.

El 100% de los gobernadores y gobernadoras del FdT se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año

Precisamente Eduardo 'Wado' de Pedro blanqueó que "el 100% de los gobernadores y gobernadoras del FdT se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año". Hizo referencia a la guerra y la pandemia y señaló que las discusiones "se tienen que dar adentro de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna". Sin embargo apuntó que los mandatarios buscan convencer a Alberto Fernández porque "el Presidente es el que tiene la definición".

Un rato después Alberto Fernández , en el marco de la apertura de la cumbre de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea apuntó: "Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales en marcha". ¿Hablaba de la elección del domingo en Brasil o de Argentina?

Alberto Fernández en la apertura de la cumbre de ministros de la CELAC y la UE

Consultados distintos integrantes del gabinete de Kicillof la respuesta fue que si el Congreso deroga las PASO deberán iniciar un proceso de negociación en la Legislatura bonaerense para tomar la misma decisión. Hoy, las autoridades de las cámaras reconocen que la situación está "difícil". Con la mitad de los legisladores propios en el Senado desempataría Verónica Magario, presidenta del cuerpo, aunque en caso de avanzar en el debate se buscaría evitar esa instancia dijeron diversas fuentes.

Más fácil, decían, sería buscar acuerdos dentro del Frente de Todos y con la oposición, para postergar la fecha de las Primarias como ocurrió el año pasado. Lo dijo el propio Máximo Kirchner que no es totalmente claro cuando opina al respecto. Sí señaló que el tiempo entre la Primaria y la general genera problemas de gobernabilidad. Y recordó que Alberto Fernández, que hoy quiere que haya PASO y defiende el sistema, le pidió a La Cámpora que acordara listas de unidad.

Sólo en ese punto habría posibilidad de acuerdo: achicar la distancia entre una y otra elección.