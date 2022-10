Ganancias dividió al Gobierno: por qué Máximo Kirchner no dio quórum y hubo cinco Diputados díscolos

La diputada chubutense Estelita Hernández estaba encerrada en un ascensor. El porteño Leandro Santoro iba en subte al Congreso. Roberto Mirabella, de Santa Fe, hablaba con periodistas en el Salón de los Pasos Perdidos. Y Máximo Kirchner miraba por Diputados TV el tablero del recinto donde se iban sumando diputados de la oposición para el tratamiento del Presupuesto 2023.

A las 13.41 la camporista Paula Penacca, secretaria del bloque del Frente de Todos, llamaba por teléfono a los legisladores que faltaban. Tres minutos después había quórum gracias a la ayuda que dieron cuatro diputados de Provincias Unidas; dos del SER; seis de Evolución Radical (sin Rodrigo De Loredo ni Martín Tetaz), dos socialistas y cuatro del bloque de la UCR.

Si no hubiera habido más de 129 diputados en sus bancas -hubo 133- quizás Penacca debería haber llamado a su jefe político y Kirchner hijo hubiera debido bajar al recinto para no ser nuevamente ni la causa de la falta de ley ni la excusa de la oposición. "No estaba en peligro el quórum y chequeábamos todos por la pantalla", explicaron cerca suyo a El Cronista. Recién a la madrugada bajó al recinto y votó a favor. Se retiró a las 7.10, poco después de votar a favor del pago de Ganancias en la Justicia que cinco diputados oficialistas rechazaron y frenaron junto con la oposición.

Diez meses atrás el fuerte discurso del entonces jefe del bloque del Frente de Todos había generado malestar en el bloque del PRO. Los diputados de la bancada que conduce Cristian Ritondo se retiraron del recinto. Los imitaron sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica y se cayó la sesión.

El Gobierno se quedó aquella noche sin Presupuesto. Dos veces no se puede repetir el yerro. Además la alianza entre Kirchner y el ministro Sergio Massa está firme.

MASSA SE INSTALÓ EN EL CONGRESO

Para garantizar el buen desenvolvimiento de la sesión de este martes y miércoles, Massa se instaló en el Salón de Honor de la cámara baja.Como ex presidente del cuerpo jugó de local y mudó por un día el ministerio de Economía a la oficina de presidencia que le cedió Cecilia Moreau que esta madrugada superó con éxito la prueba de fuego.

Por allí pasaron el titular del INDEC y uno de sus asesores económicos, Marco Lavagna; la secretaria de Energía, Flavia Royón; la titular de Anses, Fernanda Raverta; el senador cristinista Mariano Recalde; y hasta el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto quienes se acercaron a firmar un convenio para trabajar en la adecuación del ex Centro de Medicina Nuclear de Santa Rosa que pasará a ser el Centro Radio Oncológico del centro del país.

LAS REUNIONES PARALELAS DE MÁXIMO KIRCHNER

Con la sesión arrancada Máximo Kirchner siguió con la reunión que tenía pautada con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y un grupo de políticos chilenos.

Como es habitual en los días de sesiones y aunque ya no es jefe de la bancada oficialista -desde el tratamiento del acuerdo con el FMI- por su despacho al fondo de un pasillo circulan en forma permanente los legisladores.

Casi en la misma proporción que lo hacen por la presidencia, dos puertas antes que la suya, donde su reemplazante Germán Martínez insistía en que había que votar los artículos 95 y 100, es decir los de las retenciones al campo y el impuesto a las Ganancias para todo el Poder Judicial. Durante toda la tarde el santafesino circuló por pasillos y recinto negociando votos.

Sergio Massa, Sergio Ziliotto y Daniel Filmus en el Salón de Honor de Diputados

El bloque de Patria Grande, que conduce el diputado economista Itaí Hagman, también pasó por la oficina de Kirchner. Tras las modificaciones de algunas partidas el grupo comprometió su voto a favor, en general y en particular. Hagman se convirtió en defensor público del incremento de los fondos para educación, al igual que los diputados que en Capital responden al radical Emiliano Yacobitti.

El sindicalismo peronista resistió el artículo 100 que alcanzaba a todo el Poder Judicial. Vanesa Siley, de La Cámpora y del gremio Sitraju, habló antes en el recinto: " Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido , yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo".

El salario no es ganancia

Como ella su colega sindicalista bancario Carlos Cisneros (Frente de Todos de Tucumán), señaló que "siempre sostuve que el salario no es ganancia". "Los que trabajan ahí -señaló sobre el Poder Judicial- nos son todos jueces y, vale recordarlo, yo soy coherente".

Después de su discurso Siley subió al despacho de Máximo Kirchner junto a los diputados de extracción sindical. Fueron el cordobés Pablo Carro -con el termo y el mate siempre en las manos-; el bancario Sergio Palazzo; Hugo Yasky de la CTA; María Rosa Martínez y Claudia Omaechea, de la Corriente Federal de los Trabajadores. La reunión duró cerca de una hora. Siley, Palazzo, Yasky, Ormaechea y Cisneros votaron en contra del artículo 100.

KIRCHNER SE OCUPÓ DE LA INTERNA DE UN MUNICIPIO

Cuando se retiraron los diputados, Máximo Kirchner se ocupó de un tema que genera tensión en un municipio del Conurbano. Lo esperaba para conversar: el intendente de Hurlingham Juan Zabaleta que volvió a ocupar su cargo después de un año y dos meses como ministro de Desarrollo Social.

A "Juanchi" lo reemplazó en forma interina Damián Selci, de La Cámpora, que armó un gabinete y gestión nueva y se quería quedar. La charla pendiente entre el jefe de la agrupación y el intendente buscaba resolver tensiones que pueden complicar la gestión municipal.

En la entrevista del lunes a El Destape Kirchner recordó que La Cámpora desistió de ir a las PASO y acordó listas únicas a pedido del presidente Alberto Fernández en dos municipios: San Martín y Hurlingham.

El intente de Hurlingham volvió a su municipio. Su reemplazante quería quedarse. Hubo reunión para limar asperezas

La asunción de Zabaleta en Desarrollo Social puso a Selci en el sillón principal y alentó el deseo de construir una candidatura. Hasta que el funcionario nacional renunció. Para peor en la jura de su sucesora, Victoria Tolosa Paz, el Presidente dijo que "Mi gran amigo Juanchi se va porque tiene que poner orden en su municipo".

La frase generó profundo malestar en el kirchnerismo municipal pero ciertamente de eso hablaban anoche Máximo Kirchner y Juan Zabaleta.