Del Presidente en Gran Hermano a la reaparición de Cristina: reuniones, reproches y el plan 2023

La residencia presidencial de Olivos se parece mucho a la casa de Gran Hermano. El Presidente Alberto Fernández y los participantes gozan de enormes comodidades y cobran un sueldo mensual que no gastan porque tienen todo lo que necesitan. El riesgo y la tentación, en ambas casas, es creer que ese mundo es real.

El viernes al mediodía el jefe de Estado aterrizó en helicóptero en Pilar. Ese día perdió una oportunidad en un país con la mitad de sus habitantes menores de 14 años bajo la línea de pobreza, con altos índices de inseguridad y una inflación que empujó al alza las paritarias de la semana.

La escenografía era ideal: una planta de electrodomésticos a estrenar -sin un solo escalón, totalmente inclusiva- en un predio que 180 días atrás ocupaba un baldío. La promesa de Whirlpool era insuperable: con una inversión de US$ 52 millones que generará 1.400 puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de 300.000 unidades anuales, 70% de ellas para exportación. Además, el 40% de quienes trabajan allí son mujeres.

Alberto Fernández en Whirlpool con Daniel Scioli y Gabriela Cerrutti

Para cualquier consultor en comunicación la noticia era ganancia. Pero no. El jueves Gabriela Cerruti exigió la retractación del reality y del canal por la denuncia de 'Alfa', un personaje que dijo haber sido coimeado en el pasado por Alberto Fernández. La portavoz alcanzó al 90% del ecosistema digital (35,3 millones de usuarios, un millón menos que los argentinos habilitados para votar el año pasado). El viernes fue el propio Presidente quien volvió sobre el tema.





MALESTAR EN GOBIERNO POR EL REALITY DE LA TV

El debate sobre si debían responder o no sumó malestar en el Gobierno. Esta vez no pasó inadvertido Claudio Ferreño, jefe del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, un visitante recurrente de Casa Rosada y Olivos que busca resucitar a un deshilachado albertismo desde PARTE, su partido político.

Ferreño, único legislador que responde al jefe de Estado en la Ciudad, viene rearmando el albertismo para activar movidas a favor del jefe de Estado. No salió por eso de la zona gris sino por ser compadre del hermano de Walter 'Alfa' Santiago.

En su visita, Ferreño le dijo al Presidente que hace años no ve a su compadre y que ni recuerda al jugador denunciante. Muy enojado en privado y munido de esa información, Fernández no aguantó y se defendió en una entrevista con C5N. "Me cansé, vamos a salir a responder todo", ordenó a pesar de haber avisado que no hablaría del tema.





EL PLAN "B" DEL ALBERTISMO

Convencidos de que Cristina Kirchner no jugará la presidencial de 2023 -o que lo hará a través de un candidato propio como Axel Kicillof y con el sello de Unidad Ciudadana- los pocos albertistas que se reconocen como tales le reclaman a Fernández que los habilite para trabajar por su reelección. Esos mismos tienen un plan B y se entusiasman con la cercanía de Daniel Scioli , gestor de la inversión de Whirpool y acompañante presidencial en el coloquio de IDEA.

A Mar del Plata, Scioli fue y volvió en el helicóptero presidencial. El viernes regresó de Pilar también en la nave del Presidente. En el aire ofreció un pantallazo del proceso electoral en Brasil: dijo que matemáticamente debería ganar Luis Inacio Lula da Silva pero Jair Bolsonaro achicó la diferencia y las previsiones quedaron en la franja del margen de error.

De ese resultado dependen, en parte, las decisiones de Cristina Kirchner para el 2023 y en consecuencia, también las que tome Fernández.





"LE QUEMARON LA CABEZA AL PRESIDENTE"

La sospecha de que en el albertismo "le quemaron la cabeza al Presidente" en contra de la unidad llevó a que Andrés Larroque hiciera fuertes declaraciones radiales por la AM 750 mientras La Cámpora y el Movimiento Evita se chicaneaban por el micromundo de la red del pajarito, la CGT reforzaba su distancia, Emilio Pérsico cuestionaba el bono para indigentes y el albertismo operaba por detrás.

'El Cuervo' destacó en cambio a Sergio Massa. "Agarró un fierro caliente y eso hay que reconocerlo. Después me parece que en materia de gestión y de articulación, hemos ganado notoriamente", aseguró.

Mucho en pocos días. Tanto que desde la jefatura de gabinete de Buenos Aires Martín Insaurralde propuso callarse como hace estos días la Vicepresidenta: "En tiempos tan complejos, es fundamental dar los debates sinceramente, sin 'off' ni operaciones que no construyen nada bueno. Imitemos el ejemplo de @CFKArgentina. Trabajemos todos los días para construir un país mejor", escribió blanqueando aún más las peleas.





TENSIÓN EN EL CONURBANO Y RECLAMOS POR BERNI

Insaurralde también hace esfuerzos por contener a una cuarentena de intendentes. En representación del grupo, algunos llevaron una lista de reclamos al despacho de Kicillof. En una cumbre de cuatro horas le pidieron que coparticipe la plata extra que manda Nación y que invierta en seguridad. La queja sobre el rol de Sergio Berni fue unánime: "Nos tiene que cuidar y está hablando por TV", se oyó.

Máximo Kirchner llegó más tarde y también tuvo que escuchar advertencias sobre la necesidad de armar una mesa del Frente de Todos frente a los malos pronósticos que arrojan las encuestas. Tampoco su presencia resolvió la discusión sobre las PASO que se pateó para el congreso del PJ a realizarse el 5 de noviembre. Se lo oyó incómodo con el Gobierno, con una parte del sindicalismo y con el Movimiento Evita.

Máximo Kirchner en el acto del 17 de octubre en Plaza de Mayo

Es difícil de todos modos que el Frente de Todos consiga los votos en el Senado bonaerense y que pueda modificar la ley electoral. Sea cual sea la definición, los intendentes fuertes sugirieron una primaria "inteligente", es decir que sólo se presente más de una lista allí donde se necesite ordenar pero no donde haya un candidato/a fuerte (como algunos de ellos). Recordaron la última PASO en Lanús como mal ejemplo de una división que los llevó a perder el distrito en manos de Néstor Grindetti (PRO).

CRISTINA, LA GRAN ELECTORA

La presidencial sigue dependiendo, mucho, de la Gran Electora. Esta semana Cristina Kirchner volvió a mostrarse como en la previa al atentado. Lo seguirá haciendo. Tuvo apariciones en redes sociales, dos reuniones que difundió -una con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y otra con Víctor Santa María, de Suther y del PJ Capital- y un almuerzo en la sede de la Unión Europea con una veintena de embajadores.

La salida organizada por el diputado Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, y por Amador Sánchez Rico, representante de la UE y anfitrión, fue también la primera actividad no partidaria y fuera del Senado que tuvo CFK en muchos meses. Aunque está molesta con el ritmo de la causa judicial, y las "complicidades" que cree encubren el atentado está aliviada con el carácter insistente de su abogado José Manuel Ubeira.

Cristina Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Valdés y Oscar Parrilli con embajadores de la UE

Atenta a todo, la Vicepresidenta desplegó sus armas de seducción y sorprendió con un outfit azul, el color de la UE. Además prestó atención a presencias y ausencias. Preguntó al llegar por la embajadora de Francia que no pudo estar porque acompañaba a la alcaldesa de París en la cumbre del C40 que Horacio Rodríguez Larreta bien aprovechó para posicionarse. Y recordó que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante su gobierno y bajo la gestión de Héctor Timerman en Cancillería se votó en contra de Rusia por la anexión de Crimea en 2014.

Aún viéndola en movimiento nadie tiene certezas de que vaya a disputar el 2023 aunque gran parte del kirchnerismo alberga ese deseo, tal como se vio el pasado lunes en Plaza de Mayo en el acto liderado por Máximo Kirchner y Pablo Moyano.

Sergio Massa y Fernanda Raverta, de ANSES, anunciaron el bono para indigentes

El tercer actor protagónico evita el barro y se concentra en su gestión. ¿Sergio Massa querría ser candidato en 2023? Tampoco él deja ver certezas frente a las peleas, desconfianzas, la sangría de ministros, la falta de diálogo en la pareja presidencial y los múltiples hechos que no dejan ver ni el superávit primario de septiembre, ni la búsqueda de consenso con el Presupuesto, ni la quinta suba consecutiva de la actividad económica ni la recuperación de reservas.



