El pacto de los gobernadores patagónicos para salir del conflicto y su estrategia frente a Milei

Los gobernadores de la Patagonia volvieron a dar una demostración de unidad y fuerza más allá de sus diferencias políticas. Con un guiño de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que les habilitó el Salón Azul del Senado de la Nación para la conferencia de prensa mientras tiende sus propios puentes con las provincias, rodearon al chubutense Ignacio Torres y reiteraron su disposición al diálogo aunque con advertencias al presidente Javier Milei.



Por primera vez estaba prevista la participación de los seis mandatarios patagónicos. Pero Gustavo Melella no pudo viajar desde Tierra del Fuego y Claudio Vidal se conectó por zoom desde Santa Cruz. Hasta ayer Vidal evitaba este tipo de cumbres y se movía en equilibrio entre la solidaridad hacia sus pares y el buen vínculo con la Casa Rosada.

Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa) e Ignacio Torres (Chubut)

Antes de la conferencia, un paso más en la estrategia del grupo, los gobernadores se reunieron en el despacho de Mónica Silva, senadora de Juntos Somos Río Negro que asumió en el lugar del exsenador y actual gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Junto a Torres; Rolando Figueroa (Neuquén) y el pampeano Sergio Ziliotto -el único de Unión por la Patria- acordaron el libreto con el que se bajarían del ring. Por el momento.

También hablaron con Vidal y con Melella. Torres acordó con el fueguino que no habrá corte de suministro de petróleo para el resto del país -ni siquiera por un día- luego del fallo judicia l que benefició a su provincia en la demanda contra la Nación por la retención de $ 13000 millones de la Coparticipación.

La resolución del juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, para que cese la retención de fondos chubutenses por parte de Nación, distendió a los gobernadores que en privado coincidieron en que sería conveniente no victimizarse. Tampoco quisieron darle al Presidente la chance de quedar como víctima de sus advertencias o de acusarlos de estar contra el pueblo, como suele decir hacia quienes no lo acompañan.

Cinco de los seis gobernadores de la Patagonia coincidieron en su pedido de diálogo a Milei

Ayer mismo Melella había anunciado que retendrían petróleo por un día mientras que Torres amenazaba con la misma disposición si Milei no cambiaba su decisión. El plazo puesto por el gobernador vencía hoy. No quieren tampoco quedar entrampados en la lógica de enemigos ni del Presidente ni del resto del país. Y saben que ante cada ofensiva el jefe de Estado redobla la apuesta. De hecho algunos de ellos estaban a la defensiva esperando o temiendo una nueva reacción de Milei.

Reunión privada en el cuarto piso

Durante la charla que antecedió a la conferencia los gobernadores definieron que plantearían el fallo judicial como una puerta hacia el diálogo. La tregua incluye la invitación a Milei para participar de una reunión de gobernadores patagónicos en Puerto Madryn el próximo 7 de marzo. Mencionaron un plan de desarrollo que le quieren presentar.

La invitación a Milei fue redactada en el cuarto piso del Senado, la abrocharon en una carpeta azul y Weretilneck quedó encargado de entregársela en mano a Guillermo Francos en la audiencia prevista para hoy. El rionegrino es uno de más de la lista de gobernadores con los que está retomando conversaciones el ministro del Interior.

Ayer fue el turno de Gustavo Sáenz de Salta mientras que el lunes recibió a Leandro Zdero de Chaco. A los peronistas no los ve desde la reunión en el Banco de la Provincia antes del 10 de diciembre. Y a Sáenz el presidente Milei le reprocha no haber acompañado todos los incisos de la Ley Bases por lo que echó a la salteña Flavia Royón de Energía.

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos

La conferencia le dio centralidad a Ignacio Torres, del PRO, y evidenció las diferencias de apoyos respecto -por ejemplo- a la quita que sufrió esta semana la gestión de Axel Kicillof. En los discursos se vislumbraron algunas diferencias partidarias que todos trataron de esconder en pos del objetivo mayor: ponerle un límite a Milei.

Las medidas palabras hicieron pensar a algunos senadores -del peronismo principalmente- que no se trataba de una tregua sino que estaban dando marcha atrás. Incluso quedaron sillas vacías en la primera fila con carteles que indicaban la reservadas para senadores. " A los peronistas no nos invitaron " le respondió en la vereda el rionegrino Martín Doñate -de La Cámpora- a su par Mónica Silva cuando la legisladora se lo cruzó en la vereda de Yrigoyen y le preguntó por qué no había estado en el Salón Azul.

El pampeano Ziliotto contra el ajuste

Justamente en los discursos, el pampeano Ziliotto marcó un par de diferencias con sus pares. " Hoy estamos ante el triunfo del federalismo, el triunfo del mandato popular pero eso no nos pone arriba de nadie, vamos a seguir apostando al diálogo ", arrancó el gobernador en tono conciliador y en referencia al fallo judicial. Pero también señaló que "la mayoría de los argentinos la está pasando mal. No compartimos este ajuste, queremos debatirlo" .

De inmediato Torres aclaró que a él no le molesta decir que hizo ajuste en su provincia pero apuntó que "no lo aplaudimos, es doloroso" en una clara diferenciación de lo que en redes sociales o en los discursos festejan Milei y sus funcionarios cada vez que elimina un organismo, resuelve despidos o deja sin efecto algún programa.

Lejos de tomar distancia, Figueroa también contó que en Neuquén dispuso medidas con el objetivo de reducir el gasto público como también su par de la vecina Río Negro. Pareció que querían mostrarle al Presidente que sí hacen ‘los deberes'.

Ignacio Torres abrió los discursos junto a Claudio Vidal (vía zoom) y Rolando Figueroa

La palabra más repetida por los cinco gobernadores participantes fue "diálogo" aunque el santacruceño Vidal fue más allá y aunque aseguró que "en lo personal quiero que a este gobierno le vaya bien" y reclamó "basta de violencia mediática". Luego agregó que "este es un momento un poco triste. Lo que no resolvió la inmadurez de la política lo resolvió la Justicia ".

Al término de la conferencia y aunque habían dicho que el conflicto estaba "saldado" ninguno de los gobernadores se arriesgó a responder si efectivamente terminó la disputa. El gobierno nacional escalará más arriba, hasta la Corte Suprema.

La mayoría se mostró bastante escéptico sobre cómo continuará el vínculo. No han visto todavía que Milei dé marcha atrás, más bien lo contrario y siempre por decreto. Por eso Torres y los demás reclamaron que funcione plenamente el Congreso donde el oficialismo apuesta a la división de la oposición. Como con la Ley Bases, el DNU 70/2023 encuentra dispar adhesión y rechazo incluso entre los patagónicos.

El peronismo, con Axel Kicillof al frente de la pelea, intenta avanzar con sus pares en un gran acuerdo para hacer caer el principal instrumento con el que hoy cuenta Milei.