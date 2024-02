Una sesión que debía ser un trámite terminó a los gritos entre UP y Victoria Villarruel

En una sesión que debía ser un trámite para ratificar a las autoridades del cuerpo, los senadores de Unión por la Patria volvieron a colar el mega DNU 70/23 y apuntaron contra el presidente Javier Milei. "Nos faltaría también que, en cualquier momento, pretenda casarse con su hermana, como lo hizo Calígula", dijo un senador de Unión por la Patria.

Además, la titular del Senado, Victoria Villarruel, se enojó con una senadora, por hablar de la Causa Malvina. Y explicó por qué sacó el busto del expresidente Néstor Kirchner.

Pasadas las 10 se puso en marcha la sesión convocada por Villarruel para, tal cual establece el reglamento, elegir las autoridades del cuerpo. Así fue que quedaron ratificadas las mismas autoridades que el Senado había votado en diciembre del año pasado, tras la asunción de los nuevos legisladores nacionales.

Así las cosas, el puntano Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, fue elegido presidente Provisional del Senado; la radical Carolina Losada como vicepresidenta primera mientras que la cordobesa de Unidad Federal Alejandra Vigo, vicepresidenta segunda.



En tanto, Agustín Giustinian fue ratificado como secretario Parlamentario, y como secretaria Administrativa lo hizo María Laura Izzo. Lucas Clark fue designado para el cargo de prosecretario Administrativo, y, como prosecretaria Parlamentaria, fue nombrada la exdiputada nacional de la UCR Dolores Martínez.

Silvia Sapag juró como vicepresidenta del Senado.

La novedad fue que la bancada que lidera José Mayans propuso a la neuquina Silvia Sapag como vicepresidenta de la Cámara, silla que había quedado vacante en la sesión anterior. La senadora, "de modos suaves pero convicciones fuertes", como la describió su par Juliana Di Tullio al hacer la propuesta, fue votada por unanimidad.

El mega DNU se metió en la sesión

Saldada la instancia protocolar, Unión por la Patria aprovechó la sesión preparatoria para poner sobre la mesa la demora del tratamiento del polémico DNU 70/23.

Los reproches de Unión por la Patria para que el megadecreto sea tratado en el recinto, luego de reiterados pedidos de sesiones especiales para tratarlo, se producen un día de que se constituyera la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Se trata del cuerpo de trabajo que debe tratar los cerca de 170 Decretos de Necesidad y Urgencia que se acumulan desde el gobierno de Cambiemos y entre los que se encuentra el DNU modifica más de 300 leyes.

"De su parte solo hemos visto dilaciones y ponernos palos en la rueda", dijo Sapag al apuntar contra la titular del Senado, que sigue sin convocar a la sesión preparatoria solicitada por Unión por la Patria hace semanas atrás.

A una semana de que Javier Milei se pronuncie ante la Asamblea Legislativa, para la apertura del período de sesiones ordinarios, la rionegrina Silvina García Larraburu enumeró todas las críticas que el Presidente propinó contra diferentes sectores políticos.

La senadora hizo un repaso de las críticas e insultos propinados en las últimas semanas por parte de Javier Milei a diferentes sectores de la política. Recordó que el mandatario tildó de "nido de ratas al Congreso", a los políticos como "una mierda que la gente desprecia", que apuntó contra el diputado Ricardo López Murphy, a quien tildó de "libersaurio".

"Este es para usted, señora Vicepresidenta", continuó Larraburu, y leyó una nota periodística en la que señalaba: "Javier Milei se expresa respecto a la función de la Vicepresidenta y dice: 'Villarruel está solo para tocar la campanita'". E ironizó: "Acá, vio, hay para propios y ajenos".

En ese momento, la titular del Senado, que se encontraba en el estrado escuchando el discurso de la rionegrina, miró a Giustinian y soltó una carcajada. "Traten de bajarle los decibeles al Presidente", pidió la senadora.

El enojo de Villarruel

"Necesitamos que Malvinas sea un tema relevante en la agenda bilateral con el Reino Unido, pero por sobre todo, que sea de cara a la gente y a los veteranos de Malvinas", planteó la fueguina Eugenia Duré, días después de que la canciller Diana Mondino se reuniera con su par británico David Cameron.

Poniendo las cosas en su lugar. pic.twitter.com/3uZ7Fi2X1a — Diana Mondino (@DianaMondino) February 21, 2024

Villarruel, enojada, se dirigió a la senadora de UP para decirle: "Le voy a pedir que cuando se refiera a la Causa Malvina tenga el respeto de no usarla para politiquería barata, soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña. En mi casa, desde el '82, mi padre dio la vida (...) para que este país sostuviera el reclamo de soberanía".

"Por favor, tenga el respeto de no usar la Causa Malvinas cuando es de todos los argentinos", remató la Vicepresidenta.

El nuevo Calígula

El chaqueño Antonio Rodas apuntó contra dureza contra el presidente y dijo: "Lo voy a llamar, a partir de ahora, el nuevo Calígula de Sudamérica". Siguiendo con la comparación con el emperador romano, el senador de UP comparó: "Falta solamente que lo nombre a Conan y que lo quiera elegir como una autoridad".

"Es una persona que tiene problemas mentales", dijo Mayans sobre Milei.

Más adelante, el senador continuó: "Nos faltaría también que, en cualquier momento, pretenda casarse con su hermana, como lo hizo Calígula". En este momento, Villarruel pidió: "Tratemos de mantener el respeto".

"Creo que es una persona que tiene problemas mentales", dijo el jefe de la bancada UP, José Mayas, al hacer uso de la palabra. Y puso como ejemplo las fuertes acusaciones que hizo contra Patricia Bullrich, en el marco de la campaña presidencial, a la que luego nombró como su ministra de Seguridad.

Además, arremetió contra el Presidente, quien acusa a los legisladores de no trabajar. Y aseguró que quien nunca trabajó fue Milei y recordó que el mandatario era "consultor". "Ya sabemos qué hacen los consultores, se rascan las pelotas", dijo Mayans, elevando la voz.

Más adelante, Mayans le consultó a la titular del Senado qué había pasado con el busto de Kirchner que se exhibía en el Salón de las Provincias. "Está en el archivo", dijo la Vicepresidenta, y les recordó que se los avisó.

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón", fundamentó Villarruel.

"No nos van a desaparecer", le gritó la camporista Anabel Fernández Sagasti.