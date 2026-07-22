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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares y confirmó que, desde julio de 2026, una de las Asignaciones de Pago Único (APU) más importantes ya superan los $500.000 aunque se trata de un pagó que se realiza una sola vez.

Se trata de un beneficio económico destinado exclusivamente a las personas que hayan concretado legalmente una adopción y cumplan con los requisitos vigentes. A diferencia de otras prestaciones, no es un pago mensual ni un bono extraordinario para todos los beneficiarios, sino una asignación que se cobra por única vez.

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¿Cuál es el pago de $ 500.000 que ANSES hará en agosto?

El pago de agosto que ascenderá a $ 525.682 corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A diferencia de otros beneficios, no es un pago mensual, sino un monto extraordinario que se otorga una sola vez y está dirigido a personas que hayan concretado legalmente un proceso de adopción. El objetivo es brindar un respaldo económico en una etapa que implica nuevos gastos y reorganización familiar.

Por su parte, el beneficio se posiciona como uno de los más altos dentro del sistema previsional argentino y se cobra por una sola vez, de modo tal que el cobro no es reiterativo ni mensual como es, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo.

Oficial y confirmado | ANSES pagará un bono extra de $ 492.000 en, a quiénes beneficia Fuente: Archivo
Oficial y confirmado | ANSES pagará un bono extra de $ 492.000 en, a quiénes beneficia Fuente: Archivo

¿Quiénes pueden acceder a las asignaciones de pago único de ANSES?

La prestación social que emite la ANSES denominada como Asignación de Pago Único, ya sea por Matrimonio, Adopción o Nacimiento, se encuentra dirigida exclusivamente a los siguientes grupos de personas:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
  • Trabajadores por temporada
  • Trabajadores rurales
  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo
  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
  • Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo 

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El Gobierno fijó estos requisitos para cobrar el programa:

  • En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.
  • En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro de alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
  • Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Los documentos necesarios para recibir la prestación:

  • DNI de las madres y/o padres.
  • DNI del hijo.
  • Partida de nacimiento del hijo.
  • Sentencia de adopción.