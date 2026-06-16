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El Gobierno oficializó este martes cambios en el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. Lo hizo a través del decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida apunta a destrabar el proceso de designación en un contexto donde el porcentaje de vacancias en la justicia federal y nacional es elevado y genera demoras en los procesos judiciales.

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Elección de jueces: las modificaciones que hizo el Gobierno

Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 (y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024), que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.

El eje central de la reforma es la eliminación de instancias administrativas que el Ejecutivo considera una “duplicación de instancias”.

<div class="migrated-promo-image__description"><div class="migrated-promo-image__source">Fuente: DYN</div><div class="migrated-promo-image__author">Marcelo Del Arco</div></div>
Fuente: DYN
Marcelo Del Arco
Fuente: DYNMarcelo Del Arco

Según los considerandos de la norma, procedimientos como la recepción de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia (previstos en los decretos 222/03 y 588/03) ya se cumplen de forma “plena y pública” durante el tratamiento de los pliegos en el Senado de la Nación.

Nuevos plazos y mayores controles patrimoniales

La normativa, que busca restaurar el “dinamismo constitucional”, introduce cambios operativos y plazos estrictos para evitar la “excesiva burocratización”:

  • Celeridad para la Corte Suprema: ante una vacante en el máximo tribunal, el nombre y los antecedentes del candidato deberán publicarse en un plazo máximo de 30 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio de Justicia.
  • Informes de la ARCA: establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza funciones de control previas, deberá entregar un informe sobre el cumplimiento impositivo y previsional de los candidatos en un plazo de 5 días tras recibir la solicitud.
  • Declaraciones Juradas: los postulantes tendrán cinco días para presentar su declaración jurada patrimonial. Además, se les exige una nómina de asociaciones civiles, sociedades y clientes de los últimos ocho años para evaluar posibles conflictos de interés.
  • Modernización de la publicidad: se deja de lado la publicación en diarios de circulación nacional, centralizando la difusión de candidatos en plataformas digitales oficiales.
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El modelo de “flexibilidad”

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defiende la facultad presidencial de nominación como un acto “eminentemente político e institucional”.

En este sentido, la norma cita como modelo histórico la “amplia flexibilidad” de los Estados Unidos y ratifica que el control de idoneidad y el escrutinio público deben concentrarse en la Cámara Alta para garantizar el control democrático.

Con la derogación de los artículos que “ralentizaban el proceso en sede administrativa”, el Gobierno apuesta a una cobertura de vacantes más eficiente para normalizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La medida entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación oficial.

Selección de jueces by Cronista.com