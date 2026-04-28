La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura convocó a reunión para el jueves 30 de abril, a las 13 horas, con una agenda cargada de concursos considerados de alta relevancia dentro del sistema judicial federal. El encuentro incluirá el envío de ternas al Plenario, el tratamiento de informes de entrevistas y la definición de impugnaciones en procesos clave que abarcan distintos fueros y jurisdicciones del país. Uno de los ejes centrales de la reunión será el análisis de concursos cuyas ternas están en condiciones de ser elevadas al Plenario del Consejo. Entre ellos se encuentra el correspondiente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, Sala I, conocida como Comodoro Py, donde se concursan dos cargos de camaristas. También figura el Concurso N° 430, destinado a cubrir un cargo de juez en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y el Concurso N° 460, para un cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes, con competencia electoral. En paralelo, se tratará el Concurso N° 483, orientado a cubrir un cargo de juez federal en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Durante la reunión, la Comisión analizará además los informes de entrevistas personales realizados a los postulantes. Entre ellos se destacan los correspondientes al Concurso N° 461, que prevé dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, Sala I, y el ya mencionado proceso vinculado al fuero penal económico. Según consta en el orden del día oficial, estos informes fueron elaborados por distintas subcomisiones integradas por consejeros del organismo, en cumplimiento de las etapas previstas por el reglamento de selección de magistrados. Otro capítulo relevante de la agenda será el tratamiento de impugnaciones en concursos que se encuentran en etapas avanzadas. En ese marco, se analizarán cuestionamientos vinculados a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde se concursan dos cargos de camaristas, así como procesos correspondientes a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con concursos que totalizan cuatro cargos. También figuran impugnaciones relativas a tres cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, en la provincia de Misiones. El orden del día de la Comisión de Selección incluye, además, el análisis de prórrogas de plazos en concursos en trámite, conforme al artículo 13 de la Ley 24.937, la consideración de listas de conjueces para distintas jurisdicciones y el tratamiento de presentaciones vinculadas a concursos del fuero penal económico. La reunión se desarrollará bajo la presidencia de María Fernanda Vázquez, titular de la Comisión de Selección, y sus definiciones serán insumos clave para los próximos pasos del Consejo de la Magistratura en el proceso de cobertura de vacantes judiciales estratégicas en todo el país.