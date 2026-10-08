La nueva operación se encuadra en los convenios bilaterales vigentes entre la República Democrática Federal de Etiopía y la Argentina.

El Gobierno nacional autorizó la llegada de una compañía aérea internacional al mercado aerocomercial argentino de cargas. Se trata de la aerolínea Ethiopian Airlines Group, que, en el marco del acuerdo bilateral vigente entre Argentina y Etiopía, podrá a partir del 31 de octubre operar vuelos regulares internacionales dedicados exclusivamente al traslado de mercadería.

La medida se oficializó mediante la Disposición 26/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

La autorización responde a un pedido de la propia aerolínea. En detalle, la empresa había solicitado formalmente incorporar vuelos regulares de carga con destino al territorio argentino , y el expediente fue analizado por las autoridades aeronáuticas antes de la decisión final.

El marco bilateral que respalda la decisión

El marco para la nueva operación se encuadra en los convenios bilaterales vigentes entre la República Democrática Federal de Etiopía y la Argentina . Puntualmente, se sustenta en el Memorándum de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, en enero de 2025, que amplió las condiciones para la prestación de servicios aéreos.

Como parte del análisis, las autoridades verificaron que la actividad pretendida estuviera comprendida dentro de ese esquema bilateral. También se tuvo en cuenta que la aerolínea fue designada por la autoridad aeronáutica etíope para brindar servicios regulares hacia la Argentina.

Ethiopian Airlines podrá operar vuelos regulares de carga en Argentina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué derechos tendrá la aerolínea

La disposición establece un alcance amplio para las operaciones autorizadas. Ethiopian Airlines podrá ejercer derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertad.

La habilitación, no obstante, alcanza únicamente a los servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas. Es decir, la autorización otorgada en esta instancia está destinada a la actividad carguera.

El Gobierno fundamentó la decisión en el cumplimiento de las exigencias previstas por la normativa argentina . Según consta en la disposición, la compañía acreditó las condiciones legales y administrativas requeridas para prestar los servicios requeridos.

El expediente contó además con un pronunciamiento favorable de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que intervino en el análisis de la solicitud. Ese dictamen fue uno de los respaldos formales para que la Subsecretaría firmara la habilitación.

En los considerandos, la norma resumió que la empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos, que la operatoria propuesta está contemplada en el marco bilateral entre ambos países, y que la aerolínea fue designada por su autoridad aeronáutica para prestar servicios regulares hacia el territorio argentino.

La llegada de un nuevo operador internacional amplía la oferta de transporte aéreo de mercadería.

Qué implica para el negocio de la carga

La llegada de un nuevo operador internacional amplía la oferta de transporte aéreo de mercadería, como así también fortalecer la conectividad con otros mercados internacional. Para la compañía, la medida le otorga más margen operativo al ampliar sus posibilidades de operación.

La decisión se inscribe, además, en la política de Cielos Abiertos que el Gobierno viene impulsando, y que en los últimos años habilitó el ingreso de otras aerolíneas extranjeras al país, buscando ampliar la oferta de servicios y fortalecer la conectividad internacional.