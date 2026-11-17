La aerolínea española Plus Ultra suspendió todos sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid a partir del martes 17 de noviembre.

La decisión fue comunicada por la propia empresa a sus pasajeros y no incluye, por el momento, una fecha de reanudación de las operaciones.

“Como parte de las medidas de reestructuración financiera y operativa que estamos adoptando para fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura, hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires (EZE) a partir del martes 17 de noviembre de 2026”, informó Plus Ultra en un comunicado enviado a los pasajeros.

“Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible”, agregó.

Qué pasará con los pasajeros que ya tienen pasajes de Plus Ultra

Plus Ultra informó que todos los viajeros afectados recibirán una notificación de cancelación por correo electrónico.

En el caso de los pasajes adquiridos a través de agencias de viajes, las gestiones deberán realizarse directamente con la agencia emisora. Quienes hayan comprado sus tickets mediante la página web de la compañía u otros canales directos deberán tramitar su reclamo a través del portal específico habilitado por la aerolínea.

La empresa aseguró, además, que dará prioridad a los viajes más próximos.

Para consultas adicionales, Plus Ultra mantiene habilitado el correo electrónico atencioncliente@plusultra.com y recomienda seguir las actualizaciones a través de su sitio web oficial.

En plena crisis financiera, Plus Ultra anunció que dejará de volar entre Buenos Aires y Madrid desde el 17 de noviembre.

Una retirada express a un año y medio del aterrizaje

La suspensión de la ruta Buenos Aires-Madrid se enmarca dentro de un plan que busca evitar el colapso financiero de la compañía, según fuentes oficiales.

El pasado 13 de noviembre, Plus Ultra comunicó al Juzgado de lo Mercantil N.º 8 de Madrid el inicio de un proceso de preconcurso de acreedores, una figura legal que le permite negociar con sus acreedores durante un plazo inicial de tres meses, prorrogable por otros tres, mientras diseña un plan de reestructuración.

En paralelo, la aerolínea notificó a los sindicatos su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que alcanzaría a gran parte de su plantilla. Actualmente cuenta con 679 trabajadores, de los cuales 668 permanecen activos.

Entre febrero y agosto de este año, la empresa acumuló pérdidas operativas por 31,08 millones de euros. A eso se suma un fuerte incremento en el gasto de combustible, que pasó de una previsión de 69,13 millones de euros a una proyección de 104,83 millones para el cierre del ejercicio.

El plan de reestructuración contempla reducir más de 60% las horas de vuelo regular, disminuir la flota de Airbus A330 y concentrar la operación en aquellos mercados donde la compañía todavía mantiene rentabilidad.

Dentro de esa estrategia, Plus Ultra decidió preservar principalmente sus operaciones con Venezuela. La empresa buscará sostener las conexiones regulares entre Madrid, Tenerife y Caracas, un mercado donde los costos de combustible resultan más competitivos y permiten mejores márgenes.

La búsqueda de un rescate privado tampoco dio resultados. En medio del deterioro financiero de la compañía, Iberojet, la aerolínea del grupo turístico español Ávoris/Barceló, descartó avanzar con la adquisición de Plus Ultra tras analizar su situación económica.

La empresa también exploró alternativas con otros potenciales inversores, entre ellos la venezolana Laser Airlines, pero ninguna negociación prosperó, según medios españoles.

Menos competencia entre Argentina y España

La salida de Plus Ultra reduce la oferta en uno de los corredores aéreos más importantes entre Europa y Sudamérica, que hoy registra un flujo anual superior a los 1,15 millones de pasajeros.

Con la suspensión de la ruta, el mercado entre Buenos Aires y Madrid queda principalmente en manos de Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas.

Plus Ultra inauguró sus vuelos comerciales entre Madrid y Buenos Aires el pasado 23 de mayo, con una oferta inicial de dos frecuencias por semana. A pocas semanas de su debut, la compañía elevó la operación a cinco servicios semanales, tras registrar “un éxito de ventas”, según había informado el country manager de la aerolínea en la Argentina, Hugo Adrián Díaz.

La compañía había acumulado más de u$s 3 millones en ventas entre ambos mercados desde que anunció su llegada al país.

La propuesta comercial buscaba diferenciarse como una alternativa full service, con equipaje despachado, comidas y atención telefónica personalizada incluidas en las tarifas. La aerolínea también había destacado el desempeño de la clase Business, cuyos tickets se ubicaban entre u$s 4000 y u$s 4500.

La expansión, no obstante, comenzó a perder impulso antes de lo previsto. En octubre, Plus Ultra anunció que reduciría de cinco a dos las frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires hasta el 13 de diciembre, a raíz de las obras en Ezeiza, los desvíos operativos y el encarecimiento del combustible.