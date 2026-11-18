En el puente de diciembre, si un vuelo se retrasa o se cancela, los viajeros pueden tener derecho a una compensación de entre 250 y 600 euros, además de asistencia durante la espera, siempre que se cumplan las condiciones del Reglamento 261/2004.
Cuánto deben pagar las aerolíneas
- 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.
- 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.
- 600 euros para los demás vuelos de más de 3.500 kilómetros.
En caso de retraso, el derecho aparece cuando el pasajero llega a su destino final con tres horas o más de demora, salvo circunstancias extraordinarias, como el mal tiempo, que la aerolínea no pudo evitar. Se aplica a vuelos dentro de la UE y a los que salen de ella, incluidas las Islas Canarias.
En retrasos de más de 3.500 kilómetros, los 600 euros tienen condiciones específicas, y si la aerolínea ofrece transporte alternativo la indemnización puede reducirse un 50 %.
Qué ocurre si cancelan el vuelo
El pasajero puede elegir entre el reembolso del billete, ser trasladado al destino lo antes posible o viajar más tarde. También puede corresponder la compensación, salvo que la compañía avise con más de 14 días de antelación o demuestre circunstancias extraordinarias.
La aerolínea también debe ofrecer comida y bebida, dos comunicaciones y, si hay que pasar la noche, alojamiento y transporte. La asistencia comienza tras dos, tres o cuatro horas de retraso, según la distancia del vuelo. Con cinco horas de retraso en la salida, se puede desistir del viaje y pedir el reembolso.
El nuevo reglamento europeo no cambia todavía estas cantidades
El Reglamento (UE) 2026/2202, publicado el 2 de octubre de 2026, ya entró en vigor, pero se aplicará desde el 23 de octubre de 2027. Para este puente siguen vigentes el 261/2004 y su tabla.