La normalización del transporte aéreo estadounidense todavía enfrenta las consecuencias de una interrupción que dejó en tierra miles de aviones y alteró los planes de cientos de miles de pasajeros. Aunque el sistema de control aéreo recuperó su estabilidad y los despegues se reanudaron el viernes por la noche, las aerolíneas siguen trabajando para reorganizar sus operaciones, mientras las autoridades intentan determinar qué provocó la falla.

Este domingo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que esperan recuperar la capacidad operativa plena entre el cierre de la jornada y el lunes. Sin embargo, reconoció que todavía hay demoras y que el problema dejó aviones y tripulaciones fuera de posición. En paralelo, la investigación apunta a dos routers vinculados con el contratista L3Harris, aunque todavía no hay una explicación definitiva sobre el origen del desperfecto.

El episodio también reabrió la discusión sobre el estado de la infraestructura tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El presidente Donald Trump reclamó al Congreso que apruebe nuevos fondos para acelerar su modernización, mientras un informe de la oficina de auditoría legislativa ya había advertido sobre las deficiencias de planificación del programa.

Vuelos en Estados Unidos: cuántas cancelaciones y demoras quedan este domingo

La interrupción del viernes 13 de noviembre obligó a la FAA a ordenar una suspensión nacional de los despegues (ground stop), una medida que se extendió durante más de cuatro horas y se levantó a las 20.15, hora del Este. La agencia explicó que la decisión respondió a problemas intermitentes en las telecomunicaciones que afectaron la estabilidad de los sistemas de comunicación y de los radares utilizados por los controladores aéreos.

Según el Departamento de Transporte estadounidense, unos 3.500 aviones que se encontraban en vuelo aterrizaron de manera segura durante el procedimiento. La suspensión no significó que todas las aeronaves dejaran de volar: los aviones que ya estaban en el aire pudieron completar sus trayectos y aterrizar siguiendo los protocolos de seguridad.

El impacto, sin embargo, se trasladó a los cronogramas de las compañías. El viernes se registraron alrededor de 9.200 cancelaciones y 7.500 demoras, según los datos de FlightAware citados por Reuters. El sábado, las cancelaciones superaron las 6.400 y los retrasos rondaron los 8.000.

Este domingo, el sitio de seguimiento aéreo contabilizaba 1.569 vuelos cancelados y 2.737 demorados hasta las 10 de la mañana, hora de Nueva York, según el cable de EFE. Entre los aeropuertos más afectados figuraban O’Hare, en Chicago; Hartsfield-Jackson, en Atlanta; John F. Kennedy, en Nueva York; Dallas-Fort Worth y Boston Logan.

La FAA confirmó este domingo que la red recuperó su estabilidad y que el tráfico aéreo se reanudó el mismo viernes a las 20.15. En su actualización oficial, advirtió que la recuperación de las operaciones normales será gradual y pidió paciencia a los pasajeros mientras las aerolíneas reorganizan sus servicios.

La diferencia entre recuperar el sistema y normalizar los vuelos es central para entender lo que ocurre. Aunque la falla técnica fue aislada, las cancelaciones dejaron aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones previstas. Reorganizar esos recursos demanda tiempo y explica por qué todavía pueden producirse demoras incluso después de que se resolvió el inconveniente original.

En una entrevista con el programa Face the Nation, de CBS, Duffy sostuvo que esperan operar a plena capacidad hacia el final del domingo y durante el lunes. “Tenemos algunos retrasos en el espacio aéreo ahora mismo, pero cuando miramos hacia el final del día y mañana, deberíamos estar operando a plena capacidad”, afirmó.



