El Gobierno desechó la idea de cobrar Ganancias a los CEDEAR’s tras la polémica que generó el proyecto

El Gobierno decidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto completo de Ley de Competitividad Financiera, según confirmaron a El Cronista desde la Mesa de Entradas de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja.

La decisión alcanza a la iniciativa completa y no solamente al artículo que había generado polémica por el posible cobro de Ganancias sobre las inversiones realizadas a través de CEDEARs.

El proyecto ingresó ayer al Congreso con 240 artículos y ahora deberá ser revisado por el Poder Ejecutivo antes de volver a ser enviado.

El artículo de la polémica, en el texto que ya se retiró de Diputados Congreso de la Nación

La marcha atrás se produjo luego de que trascendiera que el texto contemplaba equiparar el tratamiento tributario de los CEDEARs con el de los activos extranjeros que representan, una modificación que podía alcanzar a los inversores con una alícuota de Ganancias del 15%.

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