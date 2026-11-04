Cristina Kirchner volvió a ponerse en carrera: qué busca con su definición sobre una candidatura

El presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, convocó para este miércoles a las 17 a una reunión del Consejo Provincial del partido, en la sede de la calle 54 al 600, en La Plata. El encuentro reunirá a representantes de todos los sectores del peronismo bonaerense y se producirá después de que Cristina Kirchner volviera a dejar abierta la posibilidad de ser candidata, en medio de una creciente disputa por el mecanismo para definir las candidaturas de cara a 2027.

La convocatoria tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar con la organización del Congreso partidario, que debería realizarse durante noviembre.

Allí se pondrá en marcha el acuerdo que permitió ordenar la conducción del PJ bonaerense a comienzos de año. Kicillof quedó al frente del partido y Máximo Kirchner será elegido presidente del Congreso partidario.

Voces allegadas al gobernador indicaron a El Cronista que este acuerdo con La Cámpora sigue vigente.

El temario incluye un análisis de la situación política, económica y social del país. Ese punto, de carácter general, podría abrir la discusión sobre el escenario interno del peronismo después de las últimas definiciones y los cruces entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora .

La vicegobernadora Verónica Magario y el diputado bonaerense Mariano Cascallares fueron quienes tomaron contacto con los distintos sectores para garantizar una convocatoria amplia.

Las PASO, en el centro de la discusión

El debate por las candidaturas volvió a tensar la relación entre los distintos sectores del peronismo. Por el momento, Kicillof continúa con el planteo de que las postulaciones, tanto nacionales como bonaerenses, deben resolverse mediante primarias abiertas.

Durante su visita a Jujuy, el gobernador volvió a plantear esa posición: “En el peronismo hay diferentes líneas. En lo general pensamos que tenemos que ir para un lugar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí tenemos diferencias. Por eso lo mejor es que lo decida la gente”.

La definición generó una respuesta del kirchnerismo. La senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó al gobernador en redes sociales: “Resulta curioso escuchar renegar del ‘dedo’ a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina ahora que está presa”.

Los cruces se trasladaron también a otros dirigentes de La Cámpora. El jefe del bloque de diputados bonaerenses, Facundo Tignanelli, cuestionó al gobierno provincial por los cortes de luz de Edelap y los aumentos de tarifas. En la Gobernación interpretaron esas críticas como parte de la disputa interna y deslizaron: “Quieren repetir lo de Basualdo contra Guzmán durante el gobierno de Alberto”.

Cristina volvió a ponerse en carrera

La discusión se profundizó después de que Cristina Kirchner volviera a referirse públicamente a la posibilidad de ser candidata.

Consultada sobre si podría volver a competir una vez recuperados sus derechos políticos, la expresidenta respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

La definición volvió a colocarla en el centro de la discusión electoral del peronismo y se produjo pocos días antes de la reunión del Consejo del PJ bonaerense.

¡Junto a @CFKArgentina para decirle al mundo que sí, podemos derrotar a la extrema derecha! ¡Créanlo! pic.twitter.com/77NL7PLHOX — André Janones (@AndreJanonesMG) November 2, 2026

Luego, Cristina recibió en San José 1111 al diputado brasileño André Janones, uno de los principales responsables de la estrategia de comunicación digital que acompañó la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro se extendió durante casi tres horas.

En paralelo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó la posición del sector de Kicillof sobre la definición de las candidaturas.

“Seguramente cada uno de los sectores propondrá una candidatura y el pueblo peronista definirá en las PASO quién lo va a representar”, sostuvo durante su conferencia de prensa habitual.

La reelección de los intendentes, otro punto de negociación

La discusión por las candidaturas también está vinculada a la situación de los intendentes bonaerenses.

En la última reunión de Kicillof con los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio ratificó que las candidaturas bonaerenses deberían definirse en las PASO y volvió a plantear el proyecto para habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

La Cámpora estaría dispuesta a acompañar esa reforma dentro de una negociación más amplia, que incluya también la discusión por las candidaturas y los cargos vacantes en el Poder Judicial bonaerense .

Prensa Congreso Nacional

Así, el Consejo del PJ bonaerense se reunirá este miércoles con varios temas abiertos: la convocatoria al Congreso partidario, la distribución de poder dentro de la estructura del partido y, por encima de todo, la discusión sobre cómo se definirán las candidaturas para 2027.