El primer cara a cara de Argentina con Brasil en EE.UU. y el faltazo de Lula en el próximo viaje de Milei

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó este jueves el Monitor de Actividad del Congreso, una plataforma de acceso libre que permite consultar cómo votó cada diputado y senador nacional, qué proyectos presentó o firmó, cuántas veces intervino en el recinto, cuál es su nivel de presentismo y de qué manera utilizó los pasajes oficiales .

La herramienta forma parte de Data CP, el proyecto de datos políticos de la carrera, y no exige registro ni conocimientos técnicos para su uso. Toda la información puede descargarse en formatos CSV, Excel y JSON, y la plataforma cuenta con una API documentada para quienes busquen desarrollar análisis y visualizaciones propias.

Los primeros datos que exhibe el Monitor ya ofrecen una muestra de su alcance. En el ranking de actividad en el recinto para el período 2023-2026, medido por la cantidad de palabras pronunciadas , el primer puesto corresponde al senador formoseño José Mayans, con 168.816 palabras. Lo siguen el diputado santafesino de Unión por la Patria Germán Martínez, con 116.780, y el radical Martín Lousteau, con 88.276. La plataforma también permite ordenar ese ranking por cantidad de intervenciones o por promedio de palabras por intervención.

El otro eje que llama la atención es el de los viajes. Según el relevamiento sobre la Cámara de Diputados entre 2023 y 2026, Córdoba encabeza los destinos de los legisladores fuera de su provincia, con 896 tramos, muy por encima de Mendoza (439), Buenos Aires (348), Río Negro (333) y Tucumán (323).

DATA CP - gráfico de viajes DATA CP

En el desglose por bloque, Unión por la Patria acumula 1.293 tramos fuera de su distrito y más de 1,36 millones de kilómetros recorridos , seguido por el PRO, con 745 tramos y 713.297 kilómetros, y La Libertad Avanza, con 742 tramos y 805.760 kilómetros. El bloque libertario es el único de los principales cuyo destino más frecuente no es Córdoba sino Mendoza. Cada tramo se computa para el bloque que el legislador integraba en el mes del viaje, y el listado completo detalla legislador, origen, destino y distancia.

Cuatro ejes y un simulador

El Monitor ordena la información en cuatro dimensiones: las votaciones nominales, los proyectos presentados o acompañados, las intervenciones en el recinto y el uso de pasajes oficiales. A partir de esos datos, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, medir la afinidad de voto de cada legislador con el oficialismo y con la oposición, detectar coincidencias entre espacios políticos y evaluar la cohesión interna de cada bancada .

Unión de bloques - DATA CP data cp

La herramienta suma además un mapa de alianzas construido a partir de la cofirma de proyectos, rankings de intervenciones y un explorador del vocabulario que utilizan diputados y senadores en sus discursos.

Una de las secciones que la UBA destaca es “Armá tu poroteo”, un simulador que permite proyectar escenarios de votación, visualizar resultados posibles en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, análisis políticos y publicaciones periodísticas . La función replica en formato digital el conteo de votos que oficialismo y oposición realizan antes de cada sesión clave.

Desde la carrera explicaron que el proyecto apunta a resolver un problema conocido por quienes siguen la actividad parlamentaria: aunque la información del Congreso es pública, está dispersa entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de cada cámara, en formatos que complican su consulta y comparación.

Coordinación entre bloques - DATA CP Data CP

“Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público”, afirmó Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA.

Zubiria agregó que el objetivo es que la información sobre el funcionamiento de las instituciones esté “al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política y responsable del proyecto, planteó que la disponibilidad de los datos no alcanza por sí sola. “También tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable” , sostuvo. Para Cerchia, el Monitor convierte información que antes estaba fragmentada en “una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

De las elecciones al Congreso

El Monitor amplía una plataforma que nació con foco electoral. En agosto de 2025, la carrera presentó Data CP como una herramienta para informarse sobre qué se votaba, quiénes eran los candidatos y qué partidos competían en cada sección electoral de cara a las legislativas bonaerenses. En octubre de ese año sumó la sección Elecciones Legislativas 2025, con un módulo de resultados en vivo para seguir el escrutinio de los comicios nacionales del 26 de octubre.

Poroteá con DataCP 🫘



Hoy se vota una ley clave para el futuro del país y el voto de cada senador es vital. Muchos van cambiando día a día, por lo cual es clave llevar la cuenta.



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En aquel lanzamiento, Zubiria había explicado que la idea de Data CP surgió a partir de la preocupación por el déficit en la disponibilidad de datos electorales en la Argentina y en el acceso a herramientas para analizarlos. Con la incorporación de la actividad legislativa, la plataforma pasa de los resultados de las urnas al seguimiento de lo que hacen, una vez en sus bancas, quienes resultaron electos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso.