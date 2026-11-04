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Se aproximan fuertes tormentas el miércoles 4 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Corrientes será una de las provincias afectadas por lluvias durante toda la jornada del miércoles 4 de noviembre.

Desde el organismo nacional emitieron una alerta amarilla y naranja en 6 provincias.

Temporal en Corrientes: cómo estará el clima el miércoles 4 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja que afectará a toda la provincia de Corrientes. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas”, especificaron.

Según el pronóstico del clima se esperan “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En la ciudad de Corrientes la temperatura se mantendrá en una mínima de 21° y una máxima de 28° para la jornada.

Alerta amarilla en 6 provincias

Además de Corrientes, el temporal del miércoles 4 de noviembre también afectará a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Salta.

El SMN emitió una alerta amarilla para toda la jornada y prevé lluvias y tormentas de variada intensidad. Con valores de precipitación acumulada de hasta 40mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Clima en Argentina Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.