El dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1570 para la venta, en la tercera rueda del mes.

El oficial ya subió la mitad del incremento que había acumulado durante octubre, que era de $ 20 por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). En tanto, se ubica $ 90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $ 1566,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1955,71

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se fueron ajustando durante 2025, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1550 para la compra y $ 1570 para la venta.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del martes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En cinco de las últimas siete ruedas, la autoridad monetaria no adquirió divisas.

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 50.293 millones. El stock cayó en u$s 148 millones, si se considera la cifra informada durante el lunes, cuando habían subido u$s 879 millones, aun sin intervención del BCRA en el MULC. Esta baja volvió a mostrar que los activos de la entidad no dependen solo de las compras oficiales, sino también de otros factores.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1570 para la venta. Banco por banco, los precios son: