Con 134 votos a favor, y 107 en contra, Diputados sancionó el Plan de Pago de Deuda Previsional que beneficia a más de un millón y medio de personas. Con los números ajustadísimos, el Frente de Todos logró reunir el quórum de 129 diputados y rompió la maldición que arrastraba desde diciembre, cuando intentó sesionar en tres oportunidades sin éxito.

Con el acompañamiento de una parte de los "bloques del medio", el Frente de Todos logró colar una sesión al filo de que termine el periodo de sesiones extraordinarias decretado por el presidente Alberto Fernández, a mediados de enero.

El Presidente pidió tratar leyes económicas urgentes pero aún no se presentaron en el Congreso



Tras el quiebre del FdT en el Senado, la oposición le marca la agenda a Cristina con 4 leyes

En ese marco, y en la víspera del discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa, la bancada que conduce el santafesino Germán Martínez logró sancionar la "moratoria previsional".

En la previa a la sesión, la duda era si el Frente de Todos, que tiene 118 diputados, lograría reunir el quórum para poner en marcha el debate. Sobre la hora, el tablero marcó que había 129 presentes en el recinto.

Fue clave para el oficialismo el acompañamiento del socialismo , además del de los bloques de Provincias Unidas, la Izquierda, Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño . En tanto, Juntos por el Cambio, los liberales y los diputados que responden a Juan Schiaretti bajaron al recinto una vez iniciada la sesión.

Aquellos bloques que facilitaron el quórum luego votaron en favor del proyecto de ley. Y se sumaron, con su voto, los tres schiarettistas, además de uno de los diputados de Provincias Unidas, Agustín Domingo, y el patagónico Claudio Vidal, que integra el bloque SER.

"El kirchnerismo reparte recursos que no existen", advirtió JxC al fundamentar los motivos por los que rechazó la medida que habilita a más de 740.000 personas a jubilarse, pese a no tener los 30 años de aporte que establece la ley.

Es por eso que la bancada opositora defendió su propio dictamen, que propone una prestación proporcional para aquellos que tienen menos de 30 años de aportes y han alcanzado la edad jubilatoria.

Con los números justos, el oficialismo logró reunir el quórum.

El proyecto que se convirtió en ley incluye un capítulo para aquellos trabajadores que estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria. Les ofrece un plan de pagos para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones están en condiciones de regularizar pasivos.

"Este proyecto es un paliativo, es un parche, porque ante situaciones de esta gravedad. Mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son un mecanismo para salir de esa situación", reconoció el oficialista Carlos Heller al presentar los principales lineamientos de la iniciativa.

Alberto Fernández reunirá a todos sus adversarios en la apertura de sesiones: de quiénes se trata

Una ley clave para atraer divisas desde el campo puede volver a foja cero en Diputados

"Siempre con parches, nunca encontrando una solución de fondo a la informalidad y a la posibilidad de potenciar la economía para generar fuentes de trabajo", retrucó el radical Víctor Hugo Romero al defender el dictamen que impulsa la bancada de Juntos por el Cambio, quien se encargó de remarcar que, 2 de cada 3 jubilados y pensionados accedieron al beneficio por moratoria.

"En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000. Al mismo tiempo, de 2005 a 2022 solamente creció el empleo registrado en 2.030.000. Y jubilamos 3.730.000. Eso muestra cómo está el sistema previsional argentino", remató el radical.

Sobre el final de la sesión, Máximo Kirchner apoyó el proyecto. "Esta ley no es suficiente, pero vamos a estar mejor que ayer", sentenció el ex jefe de bloque del Frente de Todos. El hijo de Cristina Kirchner a su vez le agredió a los diputados no oficialistas que dieron quórum y facilitaron la sanción de la moratoria.