El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó este miércoles en el programa Pulso Financiero de El Cronista Stream. Allí, analizó los próximos pasos del Gobierno en el Congreso y habló del rol de la oposición. Las declaraciones del funcionario llegan en un momento en que la política argentina comienza a calentar motores de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con un Gobierno que busca consolidar su imagen de gestión y una oposición que todavía no termina de definir sus liderazgos. En esta línea, Menem se refirió al gobernador bonaerense y líder opositor, Axel Kicillof, y dejó su proyección de cara al próximo proceso electoral. Consultado sobre quiénes podrían representar a la oposición en la próxima contienda electoral, Menem fue categórico: “Yo no veo nada en el horizonte. El único horizonte es Kicillof”. Según el titular de Diputados, dentro de interna opositora que separa a Axel Kicillof de la expresidenta Cristina Kirchner, es el gobernador quien lleva la posta dentro del peronismo. “Hoy por hoy, yo no veo a nadie. Creo que parece ser hoy el elegido de ese sector, más allá de todo el ruido que se escucha de las disputas internas”, consideró. Con esa definición, el titular de la Cámara Baja descartó a otros eventuales competidores y concentró toda la atención en el mandatario bonaerense. Tras esto, Menem trazó una comparación entre el Gobierno Nacional y la gestión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En particular, el diputado planteó que una eventual candidatura de Kicillof daría lugar a un debate político de fondo: “Sería un buen contrapunto, ¿no? El modelo del crecimiento contra el modelo del fracaso”. La fórmula que propuso el presidente de la Cámara —crecimiento vs. fracaso— anticipa el terreno en el que el oficialismo planea dar la batalla electoral 2027. Otro de los temas que abordó Menem en diálogo con El Cronista Stream fue el proyecto de reforma política que busca eliminar —o al menos suspender— las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El legislador aclaró que la iniciativa ingresó por el Senado y que, por lo tanto, aún no le corresponde intervenir a la Cámara de Diputados. Sin embargo, anticipó que trabajarán para que avance su eliminación: “Esperamos, ahí no nos toca a nosotros, pero vamos a trabajar para que avance”. En este marco, Menem fue enfático al justificar la medida en términos de costo para la ciudadanía: “Queremos eliminar las PASO, o al menos suspenderlas. Nos parece que hacerle garpar a la gente el costo de las internas partidarias, que salgan del IVA de los fideos, digamos, que lo garpe la gente, me parece una locura”. Y agregó: “Cada partido tiene que definir internamente sus candidaturas y listo”. Para respaldar su postura, el presidente de la Cámara puso sobre la mesa el dato económico: las PASO, según señaló, tienen un costo de entre 250.000 y 280.000 millones de pesos. Menem también se refirió al clima interno dentro de La Libertad Avanza. En un contexto en el que distintos sectores del espacio gobernante protagonizan tensiones públicas, el presidente de la Cámara de Diputados minimizó el impacto de esos roces y reivindicó la cohesión del bloque parlamentario. El legislador riojano subrayó que, a pesar del “ruido” que generan las disputas internas que se escuchan en algunos sectores, el proyecto político del gobierno mantiene una dirección clara. Para Menem, esas diferencias no afectan la hoja de ruta del oficialismo ni su capacidad de construir hacia 2027.