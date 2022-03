El Gobierno confirmó el pago al FMI por u$s 2800 millones: qué dijo el Fondo sobre los riesgos

El Gobierno completó el pago de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 2800 millones que se había detalló tras la aprobación del programa con la Argentina. En tanto, el Fondo Monetario indicó que existen riesgos para su cumplimiento pero remarcó que los objetivos son pragmáticos.

Fuentes oficiales confirmaron que el vencimiento que estaba previsto para el 21 y 22 de marzo pero que se prorrogó hasta el 31, se realizó en los últimos días.

Tras la aprobación del programa de facilidades extendidas con Argentina por parte del directorio del FMI el viernes pasado, el Fondo indicó que se enfrentan sobresaltos adicionales en medio de la tensión de los precios internacionales que ponen en riesgo la meta de inflación y déficit fiscal por la baja del gasto en subsidios energéticos, por lo que se adelantó la primera revisión a mayo.

¿Lecciones de Argentina? El FMI acepta más regulación para los flujos de capital



El FMI admite preocupación por la interna del Frente de Todos y las elecciones en 2023



"Los objetivos son realísticos y pragmáticos, con objetivos creíbles", reiteró el vocero del FMI, Gerry Rice. El foco en la baja de la inflación está puesto en la baja del financiamiento monetario al Tesoro y del déficit, aunque el Fondo adoptó la visión "multicausal" del Gobierno.

Gerry Rice, el vocero del FMI, aseguró que hay riesgos pero el programa es "creíble"

"Estamos al final del principio de este proceso y ahora todo depende de la implementación", remarcó Rice. Los objetivos son claros y se reconoce que "los excepcionalmente altos riesgos están ahí pero las metas son realistas. Lo decimos porque la situación económica y social de Argentina es frágil y hay un nuevo shock global por la guerra en Ucrania ", remarcó el jefe de Comunicaciones del FMI.

"No es una sorpresa que los riesgos son altos" , remarcó el vocero, que remarcó que hay un compromiso con el programa.

tasas y sobrecargos

La Argentina paga una tasa de 4,25% por el préstamos del Stand By, de los que 300 puntos básicos corresponden a sobrecargos desde noviembre del año pasado por el tiempo y volumen del préstamo. En ese marco, el G20 instruyó al Fondo Monetario a revisar esa política pero no está previsto que el organismo lo ponga sobre la mesa en la próxima reunión de abril.

Tasas y sobrecargos: cuánto se paga por intereses al FMI y por qué se puede encarecer



Blanqueo para el FMI: por qué Estados Unidos es clave para el plan de Cristina Kirchner



"Los sobrecargos no están en todos los préstamos sino en países. No hay exenciones específicas, la política se analizó hace poco y no estoy al tanto de que haya una discusión próxima sobre el tema ", indicó Rice sobre este punto que sigue siendo uno de los ejes de reclamo de la Argentina, que acaba de cerrar un nuevo acuerdo de acceso extraordinario para repagar el Stand By.

Más riesgos para la inflación

De acuerdo con el FMI, se espera una mayor disrupción global en los precios de los commodities pero también en las cadenas logísticas y de proveedores por el shock que genera la invasión de Rusia a Ucrania, en comercio, transporte y sectores como fertilizantes para la producción de alimentos.

"Hay un riesgo para las anclas de expectativas", remarcó el vocero en líneas generales sobre un punto que ya lleva al Gobierno a recalcular el rango de inflación fijado con el FMI para este año, de 38 a 48%.

Los precios del trigo saltaron por la invasión de Rusia a Ucrania y presionan a los alimentos

Los países deberían evitar "medidas que sigan sumando restricciones a la lista", de acuerdo con Rice, que mencionó a los controles de precio. El shock de la guerra va a generar más subas de los precios de los commodities . "Las disrupciones van más allá de los commodities, como la producción de fertilizantes que afectará la producción de alimentos", remarcó Rice.

En la antesala de las reuniones de primavera en el hemisferio norte, el FMI presentará las actualizaciones de su pronóstico económico mundial el 11 de abril, donde se anticipa que las estimaciones se revisaron a la baja. La reunión general tendrá lugar el 18 del próximo mes.