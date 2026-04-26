La industria manufacturera mostró un sorpresivo repunte en marzo, avanzando un 0,7 por ciento a nivel interanual y cortando así una racha de ocho meses consecutivos de cifras negativas, según un informe privado. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) medido por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el sector fabril también registró una mejora mensual desestacionalizada del 0,8 por ciento, un dato que funciona como anticipo de las cifras oficiales que el INDEC dará a conocer en las próximas dos semanas. Esta incipiente recuperación llega como un alivio tras una contracción muy profunda registrada en el mes de febrero, registrada también en la última fotografía oficial provista por el Estimador Mensual de Actividad Económica. En ese reciente informe del organismo estadístico nacional, la industria volvió a mostrar números rojos, manteniendo las alertas encendidas sobre un sector que viene siendo castigado por el contexto macroeconómico y el enfriamiento general de la economía. Analizando el interior del informe privado, el avance de marzo estuvo traccionado principalmente por el rubro de los minerales no metálicos, impulsado por un salto del 11 por ciento anual en los despachos de cemento portland. También aportaron positivamente el sector de alimentos, gracias a una mejora del 5,2 por ciento en la elaboración de aceites, y la industria automotriz, que si bien anotó una suba marginal del 0,4 por ciento, logró quebrar el escenario de derrumbe que venía mostrando con caídas en torno al 30 por ciento durante el primer bimestre. A pesar de estos brotes verdes mensuales, el balance acumulado del inicio de año continúa en terreno negativo para el entramado productivo. La medición de Ferreres arroja que el primer trimestre de 2026 cerró con una caída interanual del 3,1 por ciento, mientras que en la comparación contra el último cuarto del año pasado la actividad industrial todavía refleja una contracción del 0,4 por ciento, evidenciando que el terreno perdido está lejos de recuperarse por completo. Mirando hacia los próximos meses, desde la consultora advierten que el panorama positivo que brindó el mes de marzo debe tomarse con extrema cautela, ya que tres de los principales demandantes de la industria local no exhiben el dinamismo necesario para sostener un ciclo de crecimiento. El primer frente de preocupación proviene del exterior, más precisamente de la economía de Brasil, el principal socio comercial del país, para la cual se espera una leve desaceleración a lo largo de 2026 en comparación con los años previos. El segundo limitante se encuentra en el sector de la construcción, una actividad clave para la tracción de insumos industriales, que aunque viene mostrando algunos signos positivos recientes, todavía se ubica un escalón por debajo del nivel promedio que supo exhibir hace unos años. Finalmente, el tercer factor, y quizás el más determinante, radica en los bolsillos de las familias argentinas, ya que la actual dinámica de los ingresos no permite proyectar una rápida recuperación del consumo interno, la variable que históricamente enciende los motores de las fábricas nacionales. Alimentos, Bebidas y Tabaco: el sector anotó una suba de 2,0% para marzo, acumulando para el primer trimestre una contracción de 3,0%. El mayor impulso del tercer mes vino de la producción de aceites (+5,2%), mientras que la faena bovina anotó una baja en el margen, mejorando sensiblemente respecto de las caídas de más de 10% de los primeros dos meses. Maquinaria y Equipo: en marzo el sector registró una contracción de 5,3%, desacelerando la caída respecto de las bajas de más de 20% de enero y febrero. La mejora se produjo principalmente por el sector automotriz, que anotó una marginal suba interanual de 0,4% en marzo, pero que permitió cortar con las cuatro últimas caídas anuales que estuvieron todas en torno al 30%. En su conjunto el sector acumula al primer trimestre una contracción de 16,8%. Metales básicos: el sector de metales básicos registró para marzo una merma anual de 2,0%, acumulando para los primeros tres meses de 2026 una baja de 1,2% al comparar con igual período del año pasado. Entre las líneas de producción se destaca la expansión del acero crudo de 17,1%, mientras que los laminados se contrajeron, 18,3% los terminados en caliente y 8,9% los terminados en frío. Minerales no metálicos: el sector industrial más ligado a la construcción anotó para marzo un avance de 7,3% en la comparación interanual, impulsado principalmente por el crecimiento de 11,0% anual de los despachos de cemento portland. Así, el sector corta cuatro meses consecutivos de cifras negativas, dejando para el primer trimestre una baja acumulada de 2,7%.