La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En mayo el ajuste será del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC, según el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado. Todos los beneficiarios cobran los nuevos valores junto con el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI. Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada pasa a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. Así, el ingreso total de bolsillo para un jubilado que percibe la mínima llega a $ 463.250,17. En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral. El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones familiares y sociales que paga ANSES. Los valores actualizados rigen desde mayo 2026: Estos beneficios se actualizan de forma automática y se acreditan en la misma cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el titular. Las pensiones también reflejan el aumento por inflación: Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional.