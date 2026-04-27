La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó hace algunas semanas la devolución del componente impositivo del Monotributo correspondiente al período fiscal 2025. Este beneficio abarca a los monotributistas que cumplieron con un requisito obligatorio. El fisco aclaró que el reintegro se acredita de forma automática a cada contribuyente en la cuenta o medio de pago vinculado al débito, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación suele registrarse entre marzo y mayo del año siguiente al período evaluado. ARCA establece un reintegro de dinero para monotributistas cumplidores, es decir, aquellos que cumplieron en tiempo y forma con el pago mensual durante los últimos 12 meses del año. Ya sea para los que se adhirieron al débito automático o pagan con débito directo en cuenta bancaria, tendrán una devolución del componente impositivo. Si se trata del inicio de actividad o un período calendario irregular, se le pagará un importe del 50%, siempre y cuando la cantidad de meses abonados sea entre 6 y 11. Para aquellos que cumplan su actividad en un local o establecimiento, el reintegro se realizará en marzo de cada año, sin importar el método de pago. Así, se le acreditará automáticamente en la tarjeta de crédito o cuenta bancaria adherida al sistema. Antes de recibir el reintegro, tendrán que contar con ciertos requisitos dependiendo de la categoría y seguir algunos pasos dentro de la página de ARCA. Una vez que cumplan con las condiciones especificadas por ARCA, tendrán que adherirse al débito automático. Este procedimiento, lo podrán realizar mediante llamada telefónica a la entidad administradora: También se puede hacer desde la cuenta bancaria en pesos, ingresando al portal del monotributo con clave fiscal. En la sección de pagos, deben informar su CBU para recibir el pago.