La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con la inscripción a las Becas Progresar durante 2026. El plan apunta a jóvenes que desean terminar la escuela, estudiar una carrera o capacitarse en un oficio. El Estado otorga una ayuda económica mensual para sostener la trayectoria educativa, siempre que el estudiante cumpla con ciertas condiciones. El programa Progresar funciona como un respaldo para quienes estudian y pertenecen a hogares con ingresos bajos o medios. Además del pago, exige asistencia, avance académico y participación en actividades educativas. ANSES definió un calendario distinto para cada tipo de beca. Las fechas varían según el nivel educativo. La inscripción para estudiantes de secundaria abrió el 27 de marzo y cierra el 24 de abril de 2026. Esta línea incluye a jóvenes que cursan la escuela común o planes de finalización. Requisitos principales La inscripción para carreras terciarias y universitarias comenzó el 6 de abril y finaliza el 30 de abril. Requisitos clave Esta línea apunta a cursos y oficios avalados por el Ministerio de Capital Humano. La inscripción abre el 27 de abril y se extiende hasta el 27 de noviembre. Condiciones para anotarse Durante 2026, ANSES paga un monto mensual de $ 35.000 en todas las líneas del programa. El organismo deposita $ 28.000 cada mes, que representa el 80% del total. El 20% restante se acumula y se cobra al final del ciclo lectivo. Para recibir ese dinero, el estudiante debe acreditar la regularidad académica y cumplir con los objetivos del programa. La inscripción se realiza de forma online y no requiere gestores ni intermediarios. El trámite resulta gratuito. Pasos para anotarse Muchos rechazos se vinculan con datos mal cargados o falta de documentación. ANSES recomienda revisar la información personal, los datos del grupo familiar y la institución educativa antes de enviar el formulario. Además, el estudiante debe mantener la condición de alumno regular durante todo el año. Si abandona la cursada o no cumple con el avance académico, ANSES puede suspender el pago.