Un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo durante abril. Dos localidades bonaerenses tendrán tres jornadas consecutivas no laborables con motivo de los aniversarios de sus fundaciones. El feriado alcanzará a los habitantes de Tornquist y Erize, donde se declaró día no laborable a nivel local en el marco de sus celebraciones aniversario. De esta manera, las comunidades contarán con un descanso extendido y distintas actividades conmemorativas. La medida fue dispuesta por los municipios en ocasión del 143° aniversario de Tornquist y del 127° aniversario de Erize, localidad perteneciente al partido de Puán. En ambos casos, se prevén festejos abiertos a la comunidad para celebrar la historia y las tradiciones locales. En el marco del aniversario fundacional de Erize, el Municipio confirmó la realización de una peña que incluirá música en vivo, danzas tradicionales y la participación de artistas y agrupaciones locales. El evento se llevará a cabo en el Club Social y Deportivo Erize, contará con servicio de cantina y tendrá entradas anticipadas a la venta. El feriado estará dirigido principalmente a los trabajadores de la administración pública, mientras que en el sector privado la jornada podrá considerarse no laborable según la decisión del empleador. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: