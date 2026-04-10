La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de abril 2026. En esta ocasión, el cronograma arranca antes de lo habitual y ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. El esquema, organizado por terminación de DNI, incluye además un nuevo aumento en los haberes y el pago de un bono para quienes cobran la mínima. Según el calendario oficial, los pagos se adelantan y comienzan el viernes 10 de abril, tanto para jubilados como para pensiones no contributivas. Este grupo es el primero en cobrar: Este grupo cobra en la última semana del mes: Además del calendario, abril llega con una actualización en los haberes: Esto implica que los ingresos vuelven a ajustarse bajo el esquema de movilidad mensual vigente. El adelanto del calendario responde a la organización interna del organismo y al objetivo de evitar demoras, especialmente después del fin de semana largo de Semana Santa. Además, ANSES mantiene el esquema escalonado por DNI para ordenar el flujo de cobros. Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro a través de: